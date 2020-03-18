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YOUNG

«Яндекс» откроет платформу для дистанционного обучения в школе

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

«Яндекс» запускает платформу для полноценного дистанционного обучения в школе. С её помощью будут организованы интерактивные видеотрансляции уроков, общение класса с учителем и видеоуроки, рассказали в пресс-службе компании. 

«Яндекс» откроет платформу для дистанционного обучения в школе

Сервис будет бесплатным и станет доступен на всех устройствах на всей территории России в марте. «Яндекс» интегрирует новую технологию во все свои образовательные платформы.

Инструменты для ведения удалённого урока появятся 30 марта в «Яндекс.Учебнике». Учителя смогут давать обратную связь ученикам при помощи чатов и голосовых сообщений, проверять домашние задания онлайн, получать статистику и возможность корректировать план обучения. Для доступа необходимо зарегистрироваться в «Яндекс.Учебнике». 

1 апреля запустится полноценная онлайн-школа в «Яндекс.Эфире» и «Яндекс.Репетиторе». Ученики 9 и 11 классов смогут смотреть трансляции по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, а для школьников младших классов организуют обычные дистанционные уроки в привычные школьные часы, чтобы сохранить распорядок дня.

Помимо основного проекта «Яндекс» запустит серию образовательных и научных мастер-классов. Ведущие учёные расскажут ученикам и их родителям о современной науке. 

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Фото на обложке: Unsplash

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