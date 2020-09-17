С 7 сентября по 8 ноября проходит международная онлайн-олимпиада от школы «Фоксфорд» для учеников 1-11 классов. Поучаствовать могут все желающие с любым уровнем подготовки. Для доступа к заданиям надо зарегистрироваться.

Стартовала международная онлайн-олимпиада для школьников от платформы «Фоксфорд»