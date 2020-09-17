YOUNG
Стартовала международная онлайн-олимпиада для школьников от платформы «Фоксфорд»
YOUNG
Мария Передок
С 7 сентября по 8 ноября проходит международная онлайн-олимпиада от школы «Фоксфорд» для учеников 1-11 классов. Поучаствовать могут все желающие с любым уровнем подготовки. Для доступа к заданиям надо зарегистрироваться.
Стартовала международная онлайн-олимпиада для школьников от платформы «Фоксфорд»Мария Передок
Соревнования проводятся по 11 предметам. Есть два уровня заданий — базовый и продвинутый. Базовый уровень рассчитан на новичков и тех, кто участвует в олимпиаде впервые, продвинутый уровень состоит из олимпиадных заданий.
Задания составляли преподаватели топовых вузов России, члены жюри олимпиад. Участие в онлайн-олимпиаде бесплатное. Итоги подведут 13 ноября.
Фото на обложке: Shutterstock / insta_photos
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