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YOUNG

Стартовала международная онлайн-олимпиада для школьников от платформы «Фоксфорд»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

С 7 сентября по 8 ноября проходит международная онлайн-олимпиада от школы «Фоксфорд» для учеников 1-11 классов. Поучаствовать могут все желающие с любым уровнем подготовки. Для доступа к заданиям надо зарегистрироваться

Стартовала международная онлайн-олимпиада для школьников от платформы «Фоксфорд»

Соревнования проводятся по 11 предметам. Есть два уровня заданий — базовый и продвинутый. Базовый уровень рассчитан на новичков и тех, кто участвует в олимпиаде впервые, продвинутый уровень состоит из олимпиадных заданий. 

Задания составляли преподаватели топовых вузов России, члены жюри олимпиад. Участие в онлайн-олимпиаде бесплатное. Итоги подведут 13 ноября.

Фото на обложке: Shutterstock / insta_photos

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