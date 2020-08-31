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Одиннадцатиклассник из Якутска разработал игру по финансовой грамотности

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Ученик 11 класса Университетского лицея СВФУ им. М.К. Аммосова и резидент бизнес-инкубатора OREH Виктор Махатыров разработал мобильную игру TutyCash для повышения финансовой грамотности. Она помогает ускоренно и эффективно управлять личными финансами, сообщает пресс-служба Республики Саха (Якутия) в Москве.

Одиннадцатиклассник из Якутска разработал игру по финансовой грамотности

Игра обучает пользователей правильно распоряжаться финансами. Есть два персонажа-кота — Кэш и Тьюти. Кэш — новичок в финансах, а Тьюти — профессионал. По ходу игры Тьюти обучает Кэша и пользователя игры. Чтобы обучение проходило легко, информация представлена в виде анимации. Для закрепления материала к каждому видео есть задания. 

Разработать игру Виктору помогли бизнес-инкубатор OREH и участие в Silicon Valley Camp — акселераторе для подростков в Кремниевой долине. Виктор продолжает дорабатывать игру и улучшать приложение. 

Фото на обложке: пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве

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