«Традиционный work-life balance не укладывается в мой ритм жизни». Как работать, учиться и не выгорать

Расскажу, как я успеваю работать, учиться и не только, почему я выбрал именно англоязычную программу, но не уехал на стажировку за границу, и что спасает меня от выгорания.

Ещё в вузе я понял, что мне нравится совмещать несколько проектов — я получал удовольствие от большой нагрузки и быстрого темпа жизни. Поэтому сейчас я учусь на втором курсе англоязычной магистратуры Экономического факультета НГУ, параллельно работаю над мексиканским проектом в международной финтех-компании Lime Credit Group, а ещё разрабатываю собственные проекты на стыке AI и фэшн-индустрии.

Магистратура, чтобы оставаться в тонусе

На четвертом курсе бакалавриата я начал совмещать учебу и работу фулл-тайм в международной компании. Четкого разделения между работой, учебой и отдыхом не было, при этом я понимал, что профессионально расту и развиваюсь.

Я понял, что традиционная концепция Work-Life Balance не укладывается в мой ритм жизни, поэтому решил продолжить свое высшее образование и получить диплом магистра. Выбрал англоязычное направление Quantitative Economics на Экономическом факультете Новосибирского госуниверситета.

Вообще, английский я начал изучать ещё в школе, но понял его реальную пользу только когда уехал на четыре месяца в США по программе Work and Travel USA. Мне повезло, так как большую часть времени общение происходило только на иностранном языке, а с русскоговорящим комьюнити мы практически не взаимодействовали. Тогда я понял, что язык обязательно надо продолжать изучать.

В англоязычную магистратуру поступают разные студенты, приезжают ребята из Китая, африканских стран, Европы. Это отличная возможность пообщаться, обменяться опытом: они делятся своими профессиональными успехами и «факапами», ты практикуешь разговорный и профессиональный английский, плюс теперь есть к кому заехать во время путешествий.

Почему работа не мешает учёбе — и наоборот

Все пары, задания, дипломная работа у нас исключительно на английском языке. Большинство преподавателей в магистратуре со степенью PhD, они обучались и защищали кандидатские в Европе, поэтому имеют достаточный уровень английского и внушительную научную базу, а также понимают, как подавать материал на иностранном языке.

Во время обучения можно попасть в программу двойных дипломов, но для этого придётся на полгода уехать в иностранный университет.

Я решил, что это неоптимальный вариант, ведь у меня есть интересная работа и дополнительные проекты, которыми занимаюсь в свободное время. В другой стране было бы крайне проблематично совмещать: там совершенно другие требования, особенно к посещаемости, так что пришлось бы жертвовать работой, проектами, возможностями ради такого опыта. Да, за шесть месяцев обучения в иностранном вузе ты получишь отличный опыт взаимодействия на иностранном языке, погружение в другую культуру, но с точки зрения научных дисциплин – нет, потому что программы схожи.

Кстати, для российского студента, который учится в хорошем вузе, совмещать работу и учебу довольно привычно. А вот иностранные коллеги очень скептически относятся к такому. Структура образования выстроена там иначе: как правило, в последний семестр в зарубежных вузах студенты идут на стажировки. Кстати, это отличный опыт, которого нашей системе высшего образования не хватает.

Планирование и дисциплина

Так совпало, что я работал и продолжаю работать в международных компаниях, где основные показатели эффективности — выполнение задач и достижение целей, а не количество проведенного времени в офисе. Стандартная корпоративная культура, которая предполагает пребывание на рабочем месте с 9 до 18, совсем не продуктивна. Человеку должно нравиться его дело, он должен распределять время так, как ему комфортно, но, конечно, с учетом поставленных сроков и задач.

У нас расписание зависит от нагрузки и бывает гибким, но количество необходимых рабочих часов стандартизировано – 40 в неделю. Выполнение задач контролируется с помощью системы управления проектами Jira, а ещё мы проводим еженедельные stand-up митинги, на которых рассказываем о результатах за предыдущую неделю.

Благодаря такому позиционированию компаний мне удавалось гармонично совмещать работу и учебу.

Важно найти то, что тебе нравится, тогда размывается граница работы и отдыха, не приходится ежедневно заставлять себя и делать выбор в пользу чего-то. Магистратуру в этом случае стоит расценивать как дополнительные два года, которые можно потратить на карьерное самоопределение.

Как не уставать

Четкого долгосрочного расписания у меня нет, так как оно часто меняется из-за различных обстоятельств, но в любом случае неделя начинается с планирования. Есть список необходимых задач, которые, как правило, остаются с прошлой недели, понимание ближайших дедлайнов, общая картина по глобальным задачам, которые еще не были детально декомпозированы. Кроме этого, конечно, я учитываю коллы и встречи, поэтому еще до начала рабочей недели стараюсь сформировать примерный план действий на ближайшую перспективу. Это касается всех аспектов: работы, учебы, проектов и личной жизни. Такое планирование помогает ничего не упустить и реально оценить свои силы: получится ли успеть реализовать все, что запланировал, или стоит что-то скорректировать.



Чтобы не уставать и не выгореть, у меня есть несколько правил:





Очень важно высыпаться. Да, получается не всегда, что-то добираю на выходных – сплю дольше обычного. Но сон очень помогает перезагрузиться.

Перед тем, как переключится, например, с работы на учебу, стараюсь выделить 1-2 часа на отвлеченные занятия: читаю отраслевые новости, статьи на интересные темы, общаюсь в социальных сетях, встречаюсь с друзьями, занимаюсь спортом и т.д.

Выделяю время на выходных для своих хобби.

Стараюсь сменить свою локацию перед тем, как начать заниматься чем-то новым. Очень помогает отвлечься, например, дорога до точки назначения. Не до конца понимаю, как это работает, но смена обстановки очень помогает снова сконцентрироваться.

Смена деятельности помогает бороться с выгоранием на ранних этапах, но не всегда такой подход работает. Как правило, он неплохо себя показывает, когда есть рутинные задачи, которые не вызывают никакого интереса – в таком случае смена деятельности позволяет через какое-то время вернуться к работе с новыми силами.

Делаю небольшие перерывы во время работы, чтобы перезарядиться. Как правило, бросаю мяч в кольцо. Да, у нас есть небольшое баскетбольное кольцо в офисе.

Если понимаю, что все – дело плохо, стараюсь максимально отвлечься на выходных. Не работаю от слова совсем и посвящаю время полностью себе: отдыхаю, смотрю фильмы, слушаю музыку, занимаюсь вещами, на которые никак не мог найти время.

Важно понять, что именно вызвало у тебя выгорание. Только так получится минимизировать этот эффект в будущем и эффективно решить проблему в настоящем.

Как я понял, что границ не существует

На данный момент я могу подвести промежуточные итоги, рассказать, чему меня научил такой стиль жизни.

Первое — это скорость мышления и структурный подход к решению всех вопросов. При высокой нагрузке, большом количестве задач важно уметь справляться с ними быстро и качественно.

Второе – это, конечно, английский. Я часто общаюсь с иностранцами, например, с кантри-менеджерами из Мексики и Африки. Также, когда ты работаешь в международном финтехе, важно понимать, как устроена компания и рынок, обладать хотя бы базовыми знаниями в финансах на иностранном языке.

И, наконец, третье – постепенное осознание, что границ не существует. Не стоить ставить перед собой «ограничение сверху». Многие вещи, которые кажутся недостижимыми сейчас, становятся обыденностью завтра. Но важно работать качественно, регулярно и выкладываться на полную.

Фото на обложке: Shutterstock / navee sangvitoon

