«Российская полка» на маркетплейсах, оплата по биометрии: главное 10 октября

Карина Пардаева
Оплата по биометрии, доступ зарубежных банков к цифровому рублю, «российская полка» на маркетплейсах и другие события 10 октября.
«Российская полка» на маркетплейсах, оплата по биометрии: главное 10 октябряКарина Пардаева
Финансы
- Банк России, НСПК и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор ЕБС) в ноябре 2023 года планируют запустить тестовые оплаты по биометрии.
- ЦБ предложил дать доступ к цифровому рублю зарубежным банкам c 2025 года. Это откроет возможность иностранному бизнесу работать с Россией в обход системы SWIFT, пишет РБК
Бизнес
- Маркетплейсы обяжут создать «российскую полку» — показывать в поисковой выдаче первые 50 наименований местных товаров.
- Ralf Ringer грозит банкротство по заявлению владельца фабрики в подмосковном Талдоме, где компания арендует производственные мощности, пишет «Ъ».
Технологии и сервисы
- Мобильное приложение ChatGPT за сентябрь принесло рекордную выручку в $4,58 млн. За месяц его скачали по всему миру 15,6 млн раз.
- Российские разработчики ПО не соблюдают регламенты ФСТЭК в части скорости реагирования на обнаруженные уязвимости, что грозит отзывами сертификатов, узнал «Коммерсантъ».
Фото на обложке: Unsplash
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