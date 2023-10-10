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«Российская полка» на маркетплейсах, оплата по биометрии: главное 10 октября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Оплата по биометрии, доступ зарубежных банков к цифровому рублю, «российская полка» на маркетплейсах и другие события 10 октября.

«Российская полка» на маркетплейсах, оплата по биометрии: главное 10 октября

Финансы

  • Банк России, НСПК и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор ЕБС) в ноябре 2023 года планируют запустить тестовые оплаты по биометрии.
  • ЦБ предложил дать доступ к цифровому рублю зарубежным банкам c 2025 года. Это откроет возможность иностранному бизнесу работать с Россией в обход системы SWIFT, пишет РБК

Бизнес

  • Маркетплейсы обяжут создать «российскую полку» — показывать в поисковой выдаче первые 50 наименований местных товаров.
  • Ralf Ringer грозит банкротство по заявлению владельца фабрики в подмосковном Талдоме, где компания арендует производственные мощности, пишет «Ъ».

Технологии и сервисы

  • Мобильное приложение ChatGPT за сентябрь принесло рекордную выручку в $4,58 млн. За месяц его скачали по всему миру 15,6 млн раз. 
  •  Российские разработчики ПО не соблюдают регламенты ФСТЭК в части скорости реагирования на обнаруженные уязвимости, что грозит отзывами сертификатов, узнал «Коммерсантъ».

Фото на обложке: Unsplash

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