Еврокомиссия представит 12-й пакет антироссийских санкций 15 ноября

12-й пакет санкций против России будет представлен 15 ноября на заседании Еврокомиссии. Его объем оценивается в $5,3 млрд, он включает запрет на импорт алмазов и ужесточение потолка цен на нефть. Поле представления пакета в Еврокомиссии его должен будет утвердить Совет Европы.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал представление очередного пакета европейских санкций против России. 12-й санкционный пакет будет представлен на заседании Еврокомиссии 15 ноября, после чего пойдет на утверждение в Совет Европы.

По словам Борреля, новые ограничения включают запрет на импорт алмазов, ужесточение потолка цен на российскую нефть, а также меры для избежания обхода антироссийских санкций.

Bloomberg оценивает денежный объем новых антироссийских санкций в $5,3 млрд. По данным агентства, в пакет также может войти запрет на экспорт в Россию технологий и оборудования, применяемых в военных целях.

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