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Самозанятые смогут отчислять на больничные, Flint Capital повторно вложился в Cynomi: главное 19 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Фонд Flint Capital с российскими корнями повторно вложился в cybersecurity-стартап Cynomi, продавцы электроники пожаловались на мошенническую схему покупателей, самозанятые России с 2026 года смогут делать добровольные взносы в Соцфонд и другие новости 19 апреля.

Самозанятые смогут отчислять на больничные, Flint Capital повторно вложился в Cynomi: главное 19 апреля

Инвестиции

  • Израильский стартап в области кибербезопасности Cynomi привлек $20 млн от Canaan, Flint Capitals16vc и Aloniq. Раунд серии А закрыли 16 апреля 2024 года.

Бизнес

  • АКИТ попросила Минпромторг и Генпрокуратуру разобраться с мошеннической схемой покупателей: они намеренно портят технику, а потом получают компенсации через суд.
  • Российский бренд товаров для дома Küchenland вышел в ОАЭ. Компания планирует дальнейшее развитие сети на Ближнем Востоке, пишут «Ведомости».
  • Самозанятые граждане РФ с 2026 года смогут делать добровольные взносы в Соцфонд, чтобы получать пособия в случае болезни.

Сервисы и технологии

  • Meta* 18 апреля запустила бесплатного ИИ-помощника на своих платформах. Его разработали на базе последней большой языковой модели Llama 3, которую представили в тот же день.

*Meta Platforms признана экстремистской и запрещена в РФ

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