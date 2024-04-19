Самозанятые смогут отчислять на больничные, Flint Capital повторно вложился в Cynomi: главное 19 апреля

Карина Пардаева
Фонд Flint Capital с российскими корнями повторно вложился в cybersecurity-стартап Cynomi, продавцы электроники пожаловались на мошенническую схему покупателей, самозанятые России с 2026 года смогут делать добровольные взносы в Соцфонд и другие новости 19 апреля.
Самозанятые смогут отчислять на больничные, Flint Capital повторно вложился в Cynomi: главное 19 апреляАвтор: Карина Пардаева
Инвестиции
- Израильский стартап в области кибербезопасности Cynomi привлек $20 млн от Canaan, Flint Capital, s16vc и Aloniq. Раунд серии А закрыли 16 апреля 2024 года.
Бизнес
- АКИТ попросила Минпромторг и Генпрокуратуру разобраться с мошеннической схемой покупателей: они намеренно портят технику, а потом получают компенсации через суд.
- Российский бренд товаров для дома Küchenland вышел в ОАЭ. Компания планирует дальнейшее развитие сети на Ближнем Востоке, пишут «Ведомости».
- Самозанятые граждане РФ с 2026 года смогут делать добровольные взносы в Соцфонд, чтобы получать пособия в случае болезни.
Сервисы и технологии
- Meta* 18 апреля запустила бесплатного ИИ-помощника на своих платформах. Его разработали на базе последней большой языковой модели Llama 3, которую представили в тот же день.
*Meta Platforms признана экстремистской и запрещена в РФ
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