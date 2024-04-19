Фонд Flint Capital с российскими корнями повторно вложился в cybersecurity-стартап Cynomi, продавцы электроники пожаловались на мошенническую схему покупателей, самозанятые России с 2026 года смогут делать добровольные взносы в Соцфонд и другие новости 19 апреля.

Самозанятые смогут отчислять на больничные, Flint Capital повторно вложился в Cynomi: главное 19 апреля