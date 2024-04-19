Илон Маск «обеднел» на $4 млрд и выбыл из топ–3 богатейших людей планеты. Место Маска в тройке лидеров занял Марк Цукерберг, финансовое состояние которого оценивается в $178 млрд. На первом месте в рейтинге владелец LVMH Бернар Арно с состоянием в $218 млрд.
Основатель Tesla, SpaceX и Neuralink Илон Маск выбыл из тройки лидеров списка богатейших людей планеты. За последние сутки его финансовое состояние сократилось на $4 млрд до $170 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
Место Маска в тройке лидеров индекса занял Марк Цукерберг, который за день «разбогател» на $2,6 млрд до $178 млрд. Первое место в рейтинге занимает владелец LVMH Бернар Арно с $218 млрд, на втором — основатель Amazon Джефф Безос с $201 млрд.
Акции основного финансового актива Илона Маска — производителя электромобилей Tesla — с начала 2024 года упали на 40%. Снижение стоимости ценных бумаг компании происходит на фоне падения продаж Tesla — из-за этого она оказалась вынуждена уволить 10% сотрудников.
Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO /
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