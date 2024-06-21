«Лаборатория Касперского» планирует принять юридические меры для сохранения своих клиентов в США, s16vc инвестировал в шотландский LegalTech-стартап Wordsmith и другие события 21 июня.

В РФ разрабатывают первый нейристор, «Лаборатория Касперского» хочет сохранить клиентов в США: главное 21 июня

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