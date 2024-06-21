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В РФ разрабатывают первый нейристор, «Лаборатория Касперского» хочет сохранить клиентов в США: главное 21 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Лаборатория Касперского» планирует принять юридические меры для сохранения своих клиентов в США, s16vc инвестировал в шотландский LegalTech-стартап Wordsmith и другие события 21 июня.

В РФ разрабатывают первый нейристор, «Лаборатория Касперского» хочет сохранить клиентов в США: главное 21 июня
  1. Новости

Мир

  • Правительство Японии расширило антироссийские санкционные списки, добавив туда 11 физических лиц и 42 организации из России, а также 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая и ОАЭ.
  • «Лаборатория Касперского» планирует принять юридические меры для сохранения своих клиентов в США. Компания предлагала провести независимую проверку.

Инвестиции

  • s16vc инвестировал в шотландский LegalTech-стартап Wordsmith. Стартап закрыл посевной раунд на $5 млн.

Технологии и сервисы

  • Компания Anthropic выпустила мощную ИИ-модель Claude 3.5 Sonnet. Она доступна как платным, так и бесплатным пользователям.
  • Специалисты МФТИ разрабатывают первый российский нейристор. Он станет одной из ключевых частей будущего нейроморфного компьютера, имитирующего человеческий мозг. 

Фото на обложке: Unsplash

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