Карина Пардаева
«Лаборатория Касперского» планирует принять юридические меры для сохранения своих клиентов в США, s16vc инвестировал в шотландский LegalTech-стартап Wordsmith и другие события 21 июня.
В РФ разрабатывают первый нейристор, «Лаборатория Касперского» хочет сохранить клиентов в США: главное 21 июня
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Мир
- Правительство Японии расширило антироссийские санкционные списки, добавив туда 11 физических лиц и 42 организации из России, а также 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая и ОАЭ.
- «Лаборатория Касперского» планирует принять юридические меры для сохранения своих клиентов в США. Компания предлагала провести независимую проверку.
Инвестиции
- s16vc инвестировал в шотландский LegalTech-стартап Wordsmith. Стартап закрыл посевной раунд на $5 млн.
Технологии и сервисы
- Компания Anthropic выпустила мощную ИИ-модель Claude 3.5 Sonnet. Она доступна как платным, так и бесплатным пользователям.
- Специалисты МФТИ разрабатывают первый российский нейристор. Он станет одной из ключевых частей будущего нейроморфного компьютера, имитирующего человеческий мозг.
Фото на обложке: Unsplash
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