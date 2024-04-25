«Яндекс» планирует выделить в отдельное приложение свой календарь, две трети россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты в сети и другие события 25 апреля.

Россияне стали чаще покупать ботокс, «Яндекс» создаст отдельное приложение для планировщика: главное 25 апреля