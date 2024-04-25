Россияне стали чаще покупать ботокс, «Яндекс» создаст отдельное приложение для планировщика: главное 25 апреля

Карина Пардаева
«Яндекс» планирует выделить в отдельное приложение свой календарь, две трети россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты в сети и другие события 25 апреля.
Россияне стали чаще покупать ботокс, «Яндекс» создаст отдельное приложение для планировщика: главное 25 апреляАвтор: Карина Пардаева
Финансы
- Выручка брокерских компаний от профильной деятельности выросла по сравнению с предшествующим годом на 44% и превысила 74 млрд рублей, пишет «Ъ».
Бизнес
- С января 2024 года российские аптеки заработали 104,4 млн рублей от продажи 11,5 тыс. упаковок препаратов группы ботулотоксинов. По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 123%.
Сервисы и технологии
- Две трети россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты в сети. Больше всего атак приходится на социальные сети, личную почту, банковские приложения.
- «Яндекс» планирует выделить в отдельное приложение свой календарь и сделать из него «полноценный планировщик задач».
Фото на обложке: Unsplash
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