Lapse закрыла раунд серии А на $30 млн, создается Ассоциация туристических агрегаторов, бизнес увеличил закупки российских компьютеров в 2023 году на 70% и другие события 28 февраля.

Ассоциация туристических агрегаторов, DST Global Юрия Мильнера инвестировал в Lapse: главное 28 февраля