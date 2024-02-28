Ассоциация туристических агрегаторов, DST Global Юрия Мильнера инвестировал в Lapse: главное 28 февраля

Lapse закрыла раунд серии А на $30 млн, создается Ассоциация туристических агрегаторов, бизнес увеличил закупки российских компьютеров в 2023 году на 70% и другие события 28 февраля.
Инвестиции
- Платформа для обмена фотографиями Lapse закрыла раунд серии А на $30 млн. Инвесторами выступили DST Global Юрия Мильнера, Greylock, Google Ventures, Octopus Ventures и ряд бизнес-ангелов.
Бизнес
- Сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии» приостановил работу из-за введения правительством республики акцизного налога. Решение временное, руководство предприятия ведет переговоры с властями об отмене налога.
- Tutu, Ostrovok.ru, «Яндекс Путешествия» и «MTC Travel» создают Ассоциацию туристических агрегаторов. Союз придаст вес их позиции при обсуждении профильного законодательства и смежных вопросов, таких как работа гостевых домов, пишет «Ъ».
Технологии
- Бизнес увеличил закупки российских компьютеров в 2023 году на 70%. Рост связан со сложностью с поставками от прежних вендоров и естественным обновлением парка, узнали «Ведомости».
Транспорт
- Apple 27 февраля сообщила сотрудникам о планах закрыть Special Projects Group (SPG). Часть спецгруппы перейдет в отделение ИИ-разработок, другая — может подать заявки на работу в других командах компании.
Фото на обложке: Unsplash
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