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Финляндия может ужесточить ограничения на въезд для россиян, налог на сверхприбыль: главное 28 июня

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

В Минфине допустили взимание налога на сверхприбыль и в будущем, в России предложили ограничить цены на отечественные автомобили, онлайн-кинотеатры увеличили расходы на производство собственного контента на 29% и другие события 28 июня.

Финляндия может ужесточить ограничения на въезд для россиян, налог на сверхприбыль: главное 28 июня

Мир

  • США расширили санкционный список по России против четырех юрлиц, которые по версии Вашингтона, якобы связаны с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сообщил ТАСС.
  • В Финляндии допустили ужесточение ограничений на въезд граждан России, сообщила пресс-служба финского кабмина.

Финансы

  • При дефиците российского бюджета в будущем власти могут снова прибегнуть к взиманию налога на сверхприбыль, узнали РИА Новости.
  •  ЦБ начал принимать от управляющих компаний документы на выделение замороженных активов ПИФов в отдельные закрытые фонды, сообщил «Коммерсантъ».

Бизнес

  • В первом квартале 2023 года онлайн-кинотеатры увеличили расходы на производство собственного контента на 29%, до 54 млрд рублей. Показатель к концу года превысит 207 млрд рублей.
  • iPhone 14 с момента выхода подешевел в России в среднем на 12%, больше всего в цене потеряли модели линейки Plus и Pro Max, сообщили «РИА Новости».
  • Базирующийся в Сан-Франциско ИИ-стартап Reka AI привлек $58 млн от DST Global Юрия Мильнера, Radical Ventures и Snowflake Ventures. 

Транспорт

  • В России предложили ограничить цены на отечественные автомобили. Максимальная надбавка для автосалонов не должна превышать 15%.

Фото на обложке: Unsplash

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