В Минфине допустили взимание налога на сверхприбыль и в будущем, в России предложили ограничить цены на отечественные автомобили, онлайн-кинотеатры увеличили расходы на производство собственного контента на 29% и другие события 28 июня.

Финляндия может ужесточить ограничения на въезд для россиян, налог на сверхприбыль: главное 28 июня