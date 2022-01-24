Студия 3D-анимации Vivix привлекла $1 млн за 2021 год и вошла в портфель Joint Journey

Студия разработки взрослой 3D-анимации Vivix, основанная русскоязычными художниками проекта «Любовь. Смерть. Роботы» от Netflix, привлекла ангельский чек от Joint Journey Сергея Дашкова. Об этом RB рассказал CEO стартапа Илья Кузюк.

Информация о том, что Vivix стала часть портфеля Joint Journey, появилась на сайте инвесткомпании. RB.RU направил запрос Сергею Дашкову.

«Инвестиции Joint Journey стали частью проходящего в настоящий момент seed-раунда компании. Сумма и параметры сделки не раскрываются», — пояснил RB.RU Илья Кузюк.

Всего за 2021 год Vivix привлекла более $1 млн в рамках pre-seed и идущего в настоящее время seed-раунда, из которых 90% инвестиций пришлось на выпускников МФТИ, включая фонд «ТилТех Капитал», основанный выпускниками физтеха Андреем Кривенко, Юрием Алашеевым и Андреем Иващенко, Joint Journey Сергея Дашкова и ряд бизнес-ангелов.

«Суммарно за pre-seed раунд и идущий сейчас seed подняли более $1 млн», – заявил Илья Кузюк.

В начале ноября было объявлено о партнерстве Vivix и принадлежащей «Яндексу» стриминговой платформы «Кинопоиск». В рамках партнерства флагманский проект Vivix — 3D анимационный сериал Artificial Detective — будет эксклюзивно показан стриминговым сервисом в 2023 году.

В России на оригинальный видеоконтент тратят до $1 млрд в год. Для сравнения согласно данным банка Wells Fargo в 2022 году инвестиции в контент 9 ведущих медиакомпаний США составят более $140 млрд. Один из самых быстрорастущих сегментов — adult animation. Международные стриминги вроде Netflix и Amazon Prime Video уже выделяют на него почти 15% бюджетов, и с каждым годом эта цифра растет.

Основатели студии Vivix создают киберпанк-сериалы с фокусом на «молодых взрослых». Стартап делает ставку на сильный сюжет и быстрое производство качественной анимации: в его команде несколько десятков опытных сценаристов, креативных продюсеров, аниматоров и художников, приложивших руку к мирам Marvel, Riot Games, Lucasfilm и Warner Bros.

Инвестиционный офис Сергея Дашкова Joint Journey инвестирует в технологические компании ранних стадий (seed, early round A) без фокуса на индустриях.

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Фото: Vivix