Продажи iPhone 17 приблизили стоимость Apple к Nvidia

Стоимость Apple вплотную приблизилась к $4 трлн на фоне ажиотажного спроса на новый iPhone 17, пишет Reuters. Акции компании выросли на 4,2% до $262,9, что обеспечило рыночную капитализацию в $3,9 трлн — максимум за всю историю Apple и второй показатель в мире после Nvidia. Рекордный рост пришёлся на период, когда продажи новейшей серии смартфонов превысили результаты прошлогодней модели сразу на 14% в США и Китае.

Спрос на iPhone 17 превышает прогнозы

Согласно данным исследовательской компании Counterpoint, серия iPhone 17 обогнала iPhone 16 по продажам в первые 10 дней после выхода. В Китае и США спрос оказался на 14% выше прошлогодних уровней — результат, которого компания не могла добиться с 2020 года.

Apple представила новую линейку смартфонов в сентябре 2025 года. Среди новинок — более тонкий iPhone Air. Цены на гаджеты остались на уровне прошлогодних моделей, несмотря на торговые пошлины в США.

Apple стала второй самой дорогой компанией в мире

После публикации данных о продажах котировки Apple подскочили на 4,2% и достигли $262,9 за акцию. Рыночная капитализация превысила $3,9 трлн, приблизив компанию к отметке $4 трлн. С начала года рост акций Apple превысил 5%, а ралли 20 октября 2025 года стало крупнейшим за последние четыре недели.

По данным Reuters, Apple стала второй по стоимости компанией в мире, уступая только производителю AI-чипов Nvidia. 10 июля 2025 года капитализация Nvidia достигла $4,02 трлн, что стало историческим рекордом для мирового фондового рынка.

Контекст

Apple может стать третьей компанией в истории после Nvidia и Microsoft, чья рыночная капитализация превысит $4 трлн.

31 июля 2025 года Microsoft впервые достигла этой отметки благодаря сильной квартальной отчётности. По данным на 21 октября 2025 года, рыночная стоимость компании составляет $3,8 трлн.

Рост интереса к новой линейке iPhone совпадает с тенденцией ускорения продаж электроники после спада 2024 года. Аналитики Reuters ожидают, что Apple превзойдёт рыночные прогнозы по итогам квартала — компания опубликует квартальную отчётность 30 октября после закрытия торгов.

Фото: Andrej Sokolow / picture alliance / Getty Images