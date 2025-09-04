Какую дебиторскую задолженность чаще закрывают страховщики

За первые шесть месяцев 2025 года компания СОГАЗ зафиксировала резкий рост убытков в сегменте страхования дебиторской задолженности. Число заявок выросло в 1,5 раза относительно прошлого года, а общий объём возможных выплат увеличился почти в семь раз — до 530 млн рублей. Для сопоставления: за весь 2024 год эта сумма составляла лишь 256,5 млн рублей.

Страховка дороже кредита

Средний размер убытка по полисам страхования дебиторки вырос до 7 млн рублей, что почти на 50% выше прошлогоднего уровня. В СОГАЗе объясняют это не только ухудшением макроэкономической ситуации, повлиявшей на дисциплину платежей между компаниями, но и тем, что бизнес активнее стал покупать полисы от неплатежей. По сути, рост числа застрахованных сделок автоматически увеличил и статистику убытков.

Отрасли под давлением

Как уточняют в СОГАЗе, наибольшее количество убытков пришлось на четыре ключевые отрасли: фармацевтику (13%), розничную торговлю (20%), строительный сектор (22%) и добычу полезных ископаемых (29%). Эти сегменты наиболее чувствительны к изменениям в экономике.

В промышленности накопленные долги и задержки финансирования со стороны заказчиков снижают устойчивость компаний.

В стройке бьют по марже рост себестоимости и снижение спроса.

В ритейле — жесткая конкуренция и изменившиеся привычки покупателей.

В фарме — сбои и удорожание поставок.

Всплеск убытков, но не волна банкротств

Несмотря на рост числа заявлений, речь чаще идёт не о банкротствах, а о временных кассовых разрывах. Большинство компаний сохраняют платежеспособность и постепенно закрывают долги. Для компаний-страхователей даже небольшие задержки платежей могут стать проблемой, поэтому страхование дебиторки фактически служит инструментом защиты от перебоев в оборотном капитале.

Управление рисками — приоритет для компаний

На текущий момент СОГАЗ обеспечивает страховую защиту дебиторки свыше 9 тыс. корпоративных клиентов. Общая сумма обязательств по заключённым договорам составила 165,3 млрд рублей, что вдвое превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Такой рост отражает усиливающийся спрос бизнеса на защиту расчётов и показывает, что управление рисками становится для компаний приоритетом.

Ставка на защиту

Как отметил исполнительный директор СОГАЗа Анар Бахшалиев, корпоративный спрос на страхование дебиторки продолжает расти. По его словам, предприятия всё чаще сталкиваются с вызовами при управлении оборотным капиталом, и страховые полисы рассматриваются как важный элемент защиты финансовых потоков.

Анар Бахшалиев отметил также, что функции страховщиков сегодня расширяются: клиенты ждут от них экспертной аналитики и поддержки при оценке надёжности партнёров.

Контекст

Страхование дебиторской задолженности долгое время считалось нишевым продуктом. Но в условиях, когда платежная дисциплина становится слабым звеном экономики, оно фактически играет роль амортизатора: помогает компаниям пережить сбои в оплатах и сохранить стабильность бизнеса.