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Рекордная прибыль банков, маркировка фастфуда и сладостей: главное 7 сентября

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Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Минцифры пересмотрит стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности в России, прибыль российских банков по итогам текущего года установит очередной рекорд и другие события 7 сентября.

Рекордная прибыль банков, маркировка фастфуда и сладостей: главное 7 сентября

Россия

  • Минцифры намерено пересмотреть стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности в России. Ведомство готовит обновление с учетом нынешнего уровня угроз.
  • В Госдуме готовят закон об удалении персональных данных из коммерческих баз данных, узнали «Известия».
  • Кабмин прорабатывает вопрос о введении маркировки продуктов питания с превышением калорийности и вредных веществ установленной законодательством нормы, пишут IZ.

Финансы 

  • Валютообменные операции с долларом в августе 2023 года оказались у россиян в 2,2 раза популярнее операций с евро.  При этом иностранную валюту в обменниках чаще покупали, чем продавали, пишет ТАСС.
  • Прибыль российских банков по итогам текущего года установит очередной рекорд, превысив 2,6 триллиона рублей, прогнозирует АКРА.

Бизнес 

  • Структура Softline учредило компанию ООО БВПГ для исследований и выпуска телекоммуникационного оборудования.
  • Сферы аренды и лизинга стали лидерами по приросту регистраций бизнеса в России летом 2023 года. Среди регионов наибольшее число новых ООО и ИП появилось в Москве и Московской области, Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области.
  • Число работников средних и крупных предприятий, которые столкнулись с задержками зарплаты, сократилось с 2,5 млн в 2005 году до 10 тыс. в 2023 году. 
  • Представителей книжной и музыкальной индустрий включат в антипиратский меморандум, который предусматривает оперативное удаление из поисковой выдачи ссылок на контент, нарушающий авторские и смежные права, заявил депутат Антон Немкин.

Фото на обложке: Firnthirith / Shutterstock

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