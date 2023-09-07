Рекордная прибыль банков, маркировка фастфуда и сладостей: главное 7 сентября

Карина Пардаева
Минцифры пересмотрит стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности в России, прибыль российских банков по итогам текущего года установит очередной рекорд и другие события 7 сентября.
Рекордная прибыль банков, маркировка фастфуда и сладостей: главное 7 сентябряКарина Пардаева
Россия
- Минцифры намерено пересмотреть стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности в России. Ведомство готовит обновление с учетом нынешнего уровня угроз.
- В Госдуме готовят закон об удалении персональных данных из коммерческих баз данных, узнали «Известия».
- Кабмин прорабатывает вопрос о введении маркировки продуктов питания с превышением калорийности и вредных веществ установленной законодательством нормы, пишут IZ.
Финансы
- Валютообменные операции с долларом в августе 2023 года оказались у россиян в 2,2 раза популярнее операций с евро. При этом иностранную валюту в обменниках чаще покупали, чем продавали, пишет ТАСС.
- Прибыль российских банков по итогам текущего года установит очередной рекорд, превысив 2,6 триллиона рублей, прогнозирует АКРА.
Бизнес
- Структура Softline учредило компанию ООО БВПГ для исследований и выпуска телекоммуникационного оборудования.
- Сферы аренды и лизинга стали лидерами по приросту регистраций бизнеса в России летом 2023 года. Среди регионов наибольшее число новых ООО и ИП появилось в Москве и Московской области, Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области.
- Число работников средних и крупных предприятий, которые столкнулись с задержками зарплаты, сократилось с 2,5 млн в 2005 году до 10 тыс. в 2023 году.
- Представителей книжной и музыкальной индустрий включат в антипиратский меморандум, который предусматривает оперативное удаление из поисковой выдачи ссылок на контент, нарушающий авторские и смежные права, заявил депутат Антон Немкин.
Фото на обложке: Firnthirith /
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