Минцифры пересмотрит стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности в России, прибыль российских банков по итогам текущего года установит очередной рекорд и другие события 7 сентября.

Рекордная прибыль банков, маркировка фастфуда и сладостей: главное 7 сентября