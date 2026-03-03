71% россиян предпочитают узнавать новости из открытых источников: в закрытые каналы приходят ради экспертности
17% аудитории выбирают закрытые сообщества ради возможности узнавать новости первыми
71% пользователей называют публичные ленты основным источником информации, сообщает Rambler&Co. Приватные каналы и дружеские чаты чаще воспринимаются как дополнение, а не альтернатива традиционным медиа. Лишь 13% респондентов считают закрытые сообщества одним из главных способов следить за событиями.
17% подписываются на закрытые каналы ради высокой скорости появления новостей
Среди причин подписки на закрытые новостные каналы лидирует интерес к глубине контента и экспертным мнениям. По 28% опрошенных выбирают такие форматы ради разборов и аналитики, а также ради позиции конкретных авторов.
Для 22% важно быть «в теме» обсуждений своего круга общения. Возможность получать новости раньше открытых источников привлекает 17%, а удобные краткие дайджесты без лишнего информационного шума важны только для 5% аудитории.
14% подписываются на закрытые каналы, так как доверяют экспертам
Половина участников исследования не видит принципиальной разницы между закрытыми каналами и обычными новостными лентами. В то же время 19% отмечают плюс в меньшем количестве нерелевантных тем, а 14% говорят о большем доверии к экспертам.
Для 12% преимущество заключается в более высокой вероятности не пропустить важные события. Еще 4% ценят возможность обсуждать новости напрямую с автором или задать вопрос в чате.
Большая часть аудитории приватных каналов не вчитывается в материалы
Несмотря на интерес к приватным форматам, глубина вовлеченности остается невысокой. 67% пользователей признаются, что чаще пролистывают материалы, не вникая в детали. 19% предпочитают не делиться полученной информацией, а 11% активно обсуждают новости в том же канале или чате. Лишь 3% используют такие источники как основу для собственных публикаций в соцсетях.
Закрытые каналы и дружеские чаты становятся дополнительным инструментом потребления новостей, но не вытесняют публичные медиа. Аудитория ценит аналитику и экспертов, однако по-прежнему склонна перепроверять информацию в открытых источниках.
Контекст
Почти половина россиян перепроверяют резонансные новости сразу в нескольких источниках, следует из исследования Rambler&Co. При этом 48% считают принципиально важным наличие ссылок на документы и первоисточники, а 11% доверяют только профессиональным редакциям СМИ.
К официальным пресс-службам обращаются 20% респондентов, тогда как личные страницы экспертов и каналы в мессенджерах используют лишь по 5%. В тематическом разрезе редакционным материалам чаще всего доверяют в политике (36%) и науке (23%), реже — в экономике (11%) и новостях о ЧП (5%). При этом 25% заявили, что для них важнее интерес к теме, чем статус источника.
Непрофессиональные источники значительная часть аудитории воспринимает с осторожностью: 35% не считают допустимым опираться на них ни при каких обстоятельствах.
