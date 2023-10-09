БАДы «Азбуки вкуса», IPO Birkenstock: главное 9 октября

Карина Пардаева
БАДы «Азбуки вкуса», «Тинькофф» запросил согласие 30 млн клиентов на обработку их фотографий, Yango стал доступен в Колумбии и другие события 9 октября.
БАДы «Азбуки вкуса», IPO Birkenstock: главное 9 октябряКарина Пардаева
Бизнес
- «Азбука вкуса» запустила производство БАДов под собственной торговой маркой. Стоимость в рознице будет варьироваться от 1,2 тыс. до 2,7 тыс. рублей.
- Производитель сандалий Birkenstock планирует провести IPO по верхней границе ценового коридора — $49 за акцию. Компания может получить оценку в $10 млрд.
- Сервис заказа автомобилей Yango (международный бренд «Яндекс.Такси») стал доступен в Колумбии, выяснил ТАСС.
Технологии и сервисы
- «Сбер» заинтересовался проектами в области микроэлектроники. Банк консультировался с предприятиями по поводу выпуска полупроводников и нанял специалистов из Intel, узнал «Ъ».
- «Тинькофф» запросил согласие 30 млн клиентов на обработку их фотографий, сделанных при оформлении банковских продуктов, для перевода их в формат в том числе векторов Единой биометрической системы (ЕБС).
Фото на обложке: ANDRANIK HAKOBYAN /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Заменить Confluence? Просто!
- 2 Проект правил о «цифровом паспорте», падение нефтегазовых доходов, новости ПИК и Т1: главное для бизнеса 7 октября
- 3 Торги на бирже Израиля открылись обвалом индексов после атаки ХАМАС
- 4 Управление стартапом: практическое руководство по финансовой концепции бизнеса
- 5 Как очистить или удалить кредитную историю?
ВОЗМОЖНОСТИ
10 октября 2023
10 октября 2023
12 октября 2023
Популярное
Колонки