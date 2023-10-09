БАДы «Азбуки вкуса», «Тинькофф» запросил согласие 30 млн клиентов на обработку их фотографий, Yango стал доступен в Колумбии и другие события 9 октября.

БАДы «Азбуки вкуса», IPO Birkenstock: главное 9 октября