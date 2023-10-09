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БАДы «Азбуки вкуса», IPO Birkenstock: главное 9 октября

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

БАДы «Азбуки вкуса», «Тинькофф» запросил согласие 30 млн клиентов на обработку их фотографий, Yango стал доступен в Колумбии и другие события 9 октября.

БАДы «Азбуки вкуса», IPO Birkenstock: главное 9 октября

Бизнес

  • «Азбука вкуса» запустила производство БАДов под собственной торговой маркой. Стоимость в рознице будет варьироваться от 1,2 тыс. до 2,7 тыс. рублей.
  • Производитель сандалий Birkenstock планирует провести IPO по верхней границе ценового коридора — $49 за акцию. Компания может получить оценку в $10 млрд.
  • Сервис заказа автомобилей Yango (международный бренд «Яндекс.Такси») стал доступен в Колумбии, выяснил ТАСС.

Технологии и сервисы

  • «Сбер» заинтересовался проектами в области микроэлектроники. Банк консультировался с предприятиями по поводу выпуска полупроводников и нанял специалистов из Intel, узнал «Ъ».
  • «Тинькофф» запросил согласие 30 млн клиентов на обработку их фотографий, сделанных при оформлении банковских продуктов, для перевода их в формат в том числе векторов Единой биометрической системы (ЕБС).

Фото на обложке: ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock

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