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К «Яндекс.Заправкам» подключилась сеть пунктов с омывайкой на розлив

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

В «Яндекс.Заправках» появилась возможность оплаты стеклоомывающей жидкости на станциях Gartex. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе сервиса.

К «Яндекс.Заправкам» подключилась сеть пунктов с омывайкой на розлив

В Москве, Ярославле и Екатеринбурге к «Яндекс.Заправкам» подключились 120 автоматических станций Gartex, на которых стоят аппараты для налива омывайки. Вскоре их число вырастет до 200, это примерно третья часть всех подобных пунктов в стране.

«К ним можно подъехать в любой момент и залить столько жидкости, сколько нужно. Это бывает удобнее, чем покупать её в магазине, не придётся возить полупустые бутылки в багажнике», — рассказали о плюсах омывайки на розлив в сервисе.

Фото: официальный сайт Gartex

В приложении «Яндекс.Заправки» водители могут построить маршрут до ближайшей станции Gartex и оплатить нужное количество литров. Позже новая услуга появится в «Яндекс.Навигаторе» и «Яндекс.Картах». Как и топливо, так и омывайку можно оплачивать баллами «Яндекс.Плюса» (после оформления подписки на него).

Ранее к «Яндекс.Заправкам» подключилась топливная сеть АЗС Neste в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сейчас кроме оплаты заправки и омывайки в сервисе доступно сравнение цен на станциях по маршруту, заказ еды и подключение программ лояльности топливных сетей.

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