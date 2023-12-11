Агрегаторы такси раскритиковали законопроект о локализации легковых машин для перевозок

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не поддержал законопроект о локализации легковых машин для перевозок. По мнению агрегаторов, он может привести к тому, что бизнес и частники перейдут в «серую» зону или покинут рынок, пишут «Ведомости».

Представители союза призвали авторов законопроекта выделить дополнительные субсидии на покупку подходящих под критерии машин, чтобы тем самым повысить «заинтересованность» автозаводов не только в выпуске автомобилей, но и в обновлении подвижного состава такси.

Они также предложили ограничить максимальную наценку на локализованный транспорт. Доступные машины и так в дефиците, цены продолжают расти, поэтому такие требования только усугубят положение участников рынка. Из-за этого часть из них уйдет в «серую» зону или приостановит работу, а спрос и предложение в итоге сократятся, говорится в сообщении.

Собеседник издания в правительстве уверен, что поправки помогут простимулировать спрос на машины российского производства. И чем выше будет уровень локализации на рынке, тем ниже будут затраты на закупку и обслуживание таксопарка.

В июле законопроект раскритиковала ассоциация «Национальный совет такси». Органзация обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не принуждать бизнес в сегменте перевозок легковыми такси к покупке только локализованных в России автомобилей.

В начале 2023 года глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил дать правительству право устанавливать требования к уровню локализации машин, которые используются в качестве такси.

По планам это должно дополнительно простимулировать спрос на отечественные автомобили со стороны таксомоторной отрасли.

Позднее эту тему обсуждали на президиуме Госсовета РФ в начале апреля. По его итогам президент Владимир Путин поручил правительству к 1 августа рассмотреть вопрос разработки требований по локализации машин такси и каршеринга, учитывая «возможный объем их производства отечественными автозаводами».

В НСТ считают, что предложение больше напоминает инициативу передела рынка перевозок: «Нельзя заставить предпринимателей покупать то, чего нет в продаже, а если и есть, то по цене, ведущей к банкротству».

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