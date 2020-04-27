Крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты

«Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы: в марте билеты с вылетом в апреле – мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стоили на 50–110% дешевле, чем стоят в апреле. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию систем бронирования на сайтах авиакомпаний.

Самые доступные билеты «Аэрофлота» на апрель – май из Москвы в Краснодар и Минводы в апреле стоят по 5900 рублей, а в конце марта продавались по 2800 рублей.

Перелет в Санкт-Петербург на апрель – май подорожал с 2400 до 4900 рублей, в Волгоград – с 3400 до 6900 рублей, в Екатеринбург – с 3900 до 6600 рублей, в Пермь — с 3500 до 6900 рублей, в Сочи — с 3100 до 5900 рублей.

Абсолютный лидер — Омск: путешествие сюда подорожало в 2,4 раза — до 9500 рублей.

На 50–80% подорожали билеты в Ростов-на-Дону, Самару, Казань, Красноярск, Иркутск, Тюмень. Только в Новосибирск перелет в апреле подорожал лишь на 10%.

Аналогично выросли цены на апрель – май в эти города и у S7, «Уральских авиалиний» и Utair. Билеты у них стоят на несколько сотен рублей дешевле, чем у национального перевозчика.

Ценовым лидером в отсутствие лоукостера «Победа», которая на апрель – май полностью остановила полеты, стала Utair: она из Москвы летает в 10 городов этого списка, все цены у нее немного ниже, чем у конкурентов.

С конца марта из-за мер по борьбе с коронавирусом российским авиакомпаниям полностью запрещены международные перевозки, остались только единичные рейсы для возврата россиян домой. Во второй половине марта стал стремительно падать спрос и на внутренние перелеты: в конце марта падение здесь достигло 50%, в первую неделю апреля — 90%, а дальше — 95%.

Во второй половине марта, когда международные рейсы закрывались, а спрос по России еще сохранялся, российские авиакомпании рассчитывали увеличить перевозки внутри страны.

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