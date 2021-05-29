Alibaba сообщила о разработке облачной операционной системы

Подразделение облачных вычислений Alibaba работает над созданием операционной системы Apsara, которая будет совместима с процессорами на базе Arm, x86, RISC-V и других архитектур.

«IT-экосистемы традиционно представлялись микросхемами, но облачные вычисления коренным образом изменили это, — сказал президент аналитической группы Alibaba Cloud Чжан Цзяньфэн. — Облачная операционная система может стандартизировать вычислительную мощность серверных микросхем, микросхем специального назначения и другого оборудования. Независимо от того, основан ли чип на x86, Arm, RISC-V или аппаратном ускорителе, предложения облачных вычислений для клиентов стандартизированы, высокого качества».

По данным исследовательской компании IDC, Alibaba Cloud — одно из самых быстрорастущих подразделений Alibaba и четвертый по величине в мире публичный облачный сервис по состоянию на вторую половину 2020 года.

На мировом рынке микросхем преобладают Intel x86 для персональных компьютеров и Arm для мобильных устройств, отмечает TechCrunch. RISC-V, архитектура микросхем с открытым исходным кодом, конкурирующая с технологиями Arm, сейчас набирает популярность во всем мире, особенно среди китайских разработчиков. Созданная учеными Калифорнийского университета в Беркли RISC-V открыта для всех, не требует лицензионных или патентных сборов и не подлежит экспортному контролю в США.

Запреты, ранее введенные администрацией Дональда Трампа в отношении Huawei и ZTE по соображениям национальной безопасности, фактически разорвали связи между китайскими телекоммуникационными и американскими технологическими компаниями, включая крупных поставщиков полупроводников, отмечает TechCrunch.

Санкции США вызвали всплеск активности вокруг RISC-V в китайской технологической индустрии, поскольку разработчики готовятся к будущим техническим ограничениям со стороны США. Alibaba занимает высокие позиции в этом движении: Alibaba Cloud, Huawei и ZTE входят в число 13 основных членов RISC-V International — это означает, что компании получат место в совете директоров и в сообществе технического руководства.

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