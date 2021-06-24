Сооснователь Almaz Capital назвал приоритетные направления инвестиций на 2021 год

Международный венчурный фонд Almaz Capital готовится проинвестировать 2-3 проекта летом 2021 года. Об этом RB.ru сообщил сооснователь и управляющий партнер фонда Александр Галицкий в кулуарах конференции ЦИПР.

«Если говорить из новых сделок, то мы пытаемся зайти в одну в "чиповой" сфере, также смотрим на те вещи, которые повышают продуктивность, и, конечно, смотрим свои традиционные сферы, связанные с применением искусственного интеллекта, а также отсматриваем маркетплейсы», — сказал Галицкий.

Он также отметил, что третий фонд Almaz Capital уже работает. «Ввиду пандемии мы дали людям возможность довложиться в фонд. Свою цель по размерам мы выполнили, и сейчас активно инвестируем», — сообщил Галицкий.

В Almaz Capital RB уточнили, что цель по объему фонда составляет $220 млн.

Галицкий также перечислил пять закрытых за 2020 и 2021 год сделок. Фонд вложился в проекты DMarket (онлайн-сервис продажи и обмена внутриигровым контентом), 3DLOOK (виртуальная примерка одежды), OneSoil (создает приложения и онлайн-платформу для точного земледелия), Zededa (разрабатывает технологии для интернета вещей), Refurbed (маркетплейс отремонтированной электроники). Традиционный чек, по словам Галицкого, составляет до $5 млн.

Также инвестор сообщил, что текущие тренды ориентируют фонд на поиск проектов на стадии pre-A, где чеки «могут быть гораздо меньше» — от $500 тысяч до $1 млн (ранее Галицкий сообщал, что фонд ориентируется на серии A и B).

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