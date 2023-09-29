В App Store обнаружили мошеннические приложения для инвестиций

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в App Store несколько мошеннических приложений, которые нацелены на русскоязычных пользователей и мимикрируют под различные платформы для учета криптовалют и мини-игру для проверки финансовой грамотности. Об этом сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского».

Злоумышленники пытаются получить личные данные владельцев iOS-устройств, а затем заманивают потенциальных жертв в финансовые скам-проекты.

Как работает схема:

Если пользователь устанавливает одно из мошеннических приложений и запускает его, то программа загружает фишинговую HTML-страницу. Там жертве предлагается получить доступ к инвестплатформе якобы от крупной ресурсодобывающей компании. Авторы фальшивого проекта уверяют, участники могут зарабатывать 100–150 тыс. рублей в месяц.

Пользователям предлагают получить бесплатный доступ к платформе, если они пройдут опрос. В нем просят дать ответ на вопрос о финансовых целях, а в конце предлагают заполнить специальную форму, где указывается ФИО, адрес электронной почты и номер телефона.

После того, как человек ввел личные данные, информация уходит к мошенникам. Затем пользователю звонят якобы для подтверждения регистрации и пытаются склонить направить некую сумму под видом инвестиций в сомнительный проект.

«Существует убеждение, что в App Store — крайне строгая модерация, некоторые пользователи в комментариях были очень удивлены, что в этом магазине встречаются мошеннические приложения. Однако это так. Один из способов обхода модерации в магазинах приложений заключается в том, что авторы сначала загружают туда чистое приложение-заглушку, а затем в обновлении добавляют необходимый им функционал», — пояснил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Пузан.

Специалисты «Лаборатории Касперского» сообщили Apple о мошеннических приложениях, и сейчас приложения удалены из магазина.

Что делать, чтобы не попасться на уловку мошенников:

Обращать внимание на отзывы и рейтинг программы: у обнаруженных приложений рейтинг был низким, а пользователи оставляли негативные отзывы.

Использовать защитное решение для мобильных устройств.

Критически относиться к к щедрым предложениям в сети и перепроверять существование программ или акций на официальных сайтах компаний.

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