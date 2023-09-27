Производитель Atom показал образец платформы своего электромобиля

Производитель электромобиля Atom в закрытой рассылке будущим покупателям показал, как выглядит функциональный образец платформы электромобиля. Об этом говорится в сообщении компании.

Фото получили лица, которые оформили предварительное бронирование на электромобиль. Бренд сообщил о готовности 13 функциональных образцов платформы и начале их испытаний на специальных испытательных полигонах в России и Китае. Также Atom сообщил дату окончания приема предварительных заказов — 30 сентября.

Образцы представляют собой полностью готовое решение серийной версии платформы — нижняя часть электромобиля, которую разработали инженеры Atom.

Тестирование будет длиться до середины 2024 года, в него войдут настройка шасси, калибровка рулевого управления и системы торможения, настройка системы термостатирования и электродвигателя, а также калибровкасистем ADAS.

Впервые концепт электромобиля Atom показали 11 мая 2023 года, над ним работали российские и итальянские дизайнеры. Габариты составляют 3995 мм в длину, 1780 мм в ширину и 1615 мм в высоту.

Мощность силовой установки еще не раскрывали. Емкость батареи — до 77 кВт⋅ч. Сообщалось, что для разгона до первой сотни понадобится 7–8 секунд, максимальная скорость будет ограничена 170 км/ч, а запас хода — 500 км на одной зарядке. В массовое производство Atom планируют запустить в 2025 году.

Фото: Atom