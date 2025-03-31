«Авито» инвестирует в генеративный ИИ более 12 млрд рублей
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Там отметили, что уже в первый год запуска генеративных ИИ «Авито» удалось заработать 670 млн рублей. «Мы не хотим инвестировать деньги просто в модную технологию. Наш кейс показывает рынку, что на GenAI действительно можно зарабатывать. Мы планировали вернуть вложения за 5 лет, но уже в первом году получилось заработать выручку», — рассказал старший директор по данным и аналитике Андрей Рыбинцев.
Команда «Авито» уже разработала семейство генеративных ИИ — A-Vibe и А-Vision — на базе нейросети Qwen2.5. Нейросеть A-Vibe работает только с текстом, A-Vision — с изображениями и текстом. В компании отметили, что ключевым технологическим новшеством моделей стал русскоязычный токенизатор, благодаря которому они могут понимать и обрабатывать русскоязычный текст в два раза быстрее англоязычных моделей с открытым исходным кодом.
Зачем это компании? Благодаря внедрению A-Vibe на «Авито» появятся «нейро-описания» объявлений, которые, как считают в компании, помогут генерировать продающие тексты. Кроме того, на площадке появились «нейро-отзывы» с автоматическим кратким пересказом отзывов на услуги исполнителей и «нейро-ассистент», который будет консультировать покупателей по объявлениям продавца.
Развитие отрасли. «Авито» также планирует содействовать подготовке кадров в сфере ИИ: в сентябре компания запустит в ИТМО образовательную программу по разработке, а в НИУ ВШЭ — по Data Science и продуктовому менеджменту. Планируется, что на этих программах будут учиться 140 студентов, обучение 118 из них будет профинансировано «Авито».
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Фото на обложке: Primakov / Shutterstock / FOTODOM
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