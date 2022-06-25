Только не VK: владелец «Авито» ищет покупателей сервиса объявлений

Нидерландская компания Prosus, «дочка» южноафриканского холдинга Naspers и владелец 100% акций «Авито», планирует продажу сервиса объявлений, но не хочет заключать сделку с VK.

По данным Bloomberg, Prosus в мае решила отказаться от российских активов и выставила «Авито» на продажу. В качестве главных претендентов на покупку называются VK и «структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным». Нидерландская компания также решила продать принадлежащую ей долю 25,7% в VK.

The Bell, ссылаясь на шесть «знакомых с ходом переговоров» источников, сообщает, что владелец «Авито» активно пытается избежать сделки с VK и ищет других покупателей.

Первая причина — финансовая. Издание сообщает о предложении VK в 65-80 млрд рублей или $1,2-1,5 млрд по текущему курсу, в то время как Prosus хочет за свой актив около $4 млрд или 213 млрд рублей. Bloomberg и вовсе писал о запрашиваемой сумме в $6 млрд.

На стоимость сделки также может повлиять инициатива депутата от «Единой России» Антона Горелкина об ограничении 20% максимальной доли иностранного владения в российских сервисах бесплатных объявлений с ежемесячной аудиторией в 10 млн пользователей и больше. Документ внесен в Государственную Думу.

Вторая причина возможного отказа VK — политическая. Крупнейшие акционеры VK — находящиеся под санкциями «Согаз» и «Газпромбанк». Генеральный директор IT-холдинга Владимир Кириенко, сын первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, также находится под санкциями.

«Это компания с огромной капитализацией и активами, торгующимися в "недружественных" странах, — сказал собеседник The Bell. — Топ-менеджмент "Авито" тоже может опасаться поглощения со стороны VK и потери эффективности».