Банки предупреждали Путина о катастрофических последствиях «военной операции на Украине» — Frank RG

ЦБ РФ и крупнейшие банки еще до событий на Украине предупреждали Владимира Путина о возможных последствиях этих событий. Банкиры говорили в частности о росте курса валют до 200 рублей, падении ВВП на 10%. Но представители банков даже в самом жестком сценарии учитывали только признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

ЦБ РФ, Сбербанк и ВТБ заранее предупреждали Владимира Путина о том, к чему могут привести действия России на Украине, пишет Frank RG со ссылкой на источники, которые знакомы документами об оценке возможных последствий.

Стоить отметить, что банки в своем «самом жестком» сценарии рассматривали только признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Санкции против Центрального банка и вовсе не рассматривались как возможные.

Банкиры оценили возможный ущерб от потенциальных санкций следующим образом: курсы валют вырастут до 150-200 рублей, ключевая ставка будет поднята до 20-30%, безработица вырастет на 4-12% в годовом выражении, ВВП страны упадет на 10%.

Евросоюз, Великобритания, США, Канада и другие санкции ввели санкции против многих секторов экономики России из-за «военной операции на Украине».

Ограничения на работу в западных странах коснулись множества банков, промышленных и технологический компаний России. После введения санкций и резкого роста курса валют многие зарубежные компании потребительского сектора объявили об остановке работы в России.