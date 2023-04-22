Binance допустила пополнение депозитов с российских карт — только через Qiwi-кошельки

Одна из крупнейших мировых криптобирж Binance нашла лазейку для российских пользователей. В условиях санкционных ограничений прямое пополнение депозитов с карт российских банков все еще невозможно, но перевести средства на счет можно через кошельки Qiwi, а уже на них практически любую валюту легко перечислить с выпущенных в России карт.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости» сообщило, что пополнение депозита доступно на бирже Binance с карт всех платежных систем: не только «Мир», но и с Visa, Mastercard и других.

Представители криптобиржи заявили на это корреспонденту Forbes, что «опция по-прежнему недоступна».

Выяснилось, что речь идет о возможности пополнять кошелек Qiwi с карт российских банков (транзакции возможны в рублях, турецких лирах, британских фунтах, евро, казахстанских тенге, чешских кронах, австралийских долларах и пр., кроме долларов США).

Далее уже с кошелька Qiwi средства можно направлять на счета Binance. Именно о такой последовательности пишет медиапроект «Код Дурова», когда подтверждает, что «конвертация средств на депозитах проходит без проблем».

«Комиссии на конвертацию рублей в криптовалюту нет, на вывод рублей установлен лимит от 4,3 тыс. до 200 тыс. рублей», — сообщает портал.

Ранее на неделе в СМИ появилась информация, что Binance отменила введенный из-за санкций против РФ лимит €10 тыс. для учетных записей россиян. В пресс-службе биржи RB сообщили, что «все текущие ограничения, связанные с санкциями в отношении граждан России, применяются платформой и ее юридическими лицами в Евросоюзе в полном объеме».

Фото на обложке: Unsplash