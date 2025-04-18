Т1: в течение 15 лет бизнес-процессы повлекут революцию в бизнес-моделях

На конференции Data Fusion обсуждались трансформационные изменения, которые вносят технологии искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-процессы и подходы к развитию кадров, рассказали Русбейс в ИТ-холдинге Т1. Руководитель Т1 ИИ Сергей Голицын прогнозирует, что в течение 15 лет бизнес-модели претерпят серьезные изменения, что приведет к революции в их функционировании.

«Компании, которые сегодня еще отрицают инновации, например, использование цифровых ассистентов, могут уйти в прошлое достаточно быстро», — заявил он, отметив, что в банковской сфере ИИ-ассистенты уже принимают решения по кредитованию.

Голицын также выразил уверенность, что в течение следующего десятилетия программные продукты будут создаваться не профессиональными программистами, а аналитиками, способными формулировать бизнес-требования в виде промтов. Сотрудники, готовые осваивать ИИ-технологии, станут наиболее востребованными.

Эксперт предвосхитил создание профессиональных ИИ-агентов, которые будут играть ключевую роль в принятии решений в различных отраслях, включая медицину. В ближайшие годы нейросети смогут решать задачи на уровне профессуры, а профессиональные агенты сравнятся по подготовке с человеком, подытожил он.

Уже сейчас 27% россиян видят угрозу в развитии ИИ. Это показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». В то же время 51% респондентов считают, что технологии ИИ упрощают жизнь и повышают безопасность.

Фото на обложке: Romanchini / Shutterstock / FOTODOM