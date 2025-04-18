Т1: в течение 15 лет бизнес-процессы повлекут революцию в бизнес-моделях
На конференции Data Fusion обсуждались трансформационные изменения, которые вносят технологии искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-процессы и подходы к развитию кадров, рассказали Русбейс в ИТ-холдинге Т1. Руководитель Т1 ИИ Сергей Голицын прогнозирует, что в течение 15 лет бизнес-модели претерпят серьезные изменения, что приведет к революции в их функционировании.
- Новости
«Компании, которые сегодня еще отрицают инновации, например, использование цифровых ассистентов, могут уйти в прошлое достаточно быстро», — заявил он, отметив, что в банковской сфере ИИ-ассистенты уже принимают решения по кредитованию.
Голицын также выразил уверенность, что в течение следующего десятилетия программные продукты будут создаваться не профессиональными программистами, а аналитиками, способными формулировать бизнес-требования в виде промтов. Сотрудники, готовые осваивать ИИ-технологии, станут наиболее востребованными.
Эксперт предвосхитил создание профессиональных ИИ-агентов, которые будут играть ключевую роль в принятии решений в различных отраслях, включая медицину. В ближайшие годы нейросети смогут решать задачи на уровне профессуры, а профессиональные агенты сравнятся по подготовке с человеком, подытожил он.
- Уже сейчас 27% россиян видят угрозу в развитии ИИ. Это показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». В то же время 51% респондентов считают, что технологии ИИ упрощают жизнь и повышают безопасность.
Фото на обложке: Romanchini / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Искусственный интеллект в малом бизнесе: теория и практика»
- 1 27% россиян видят угрозу в развитии искусственного интеллекта Показал опрос, проведенный «Выберу.ру» 16 апреля 17:43
- 2 Мишустин рассказал о конкурсе для вузов по разработке самообучающихся нейросетей Победители получат господдержку на общую сумму 4,5 млрд рублей 16 апреля 13:31
- 3 Cloud.ru представил инструменты для упрощения работы с ИИ и разработки AI-агентов в облаке 15 апреля 17:00
- 4 «Скептиков стало меньше»: как мы запустили в прокат полнометражный ИИ-мультфильм Что учли при работе с нейросетями 15 апреля 14:37