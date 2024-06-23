Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Большинство россиян считают, что сбережения надо хранить в рублях

Новости
Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Исследование провели после остановки торгов долларом и евро на Московской бирже. Доверие россиян к этим валютам как к средству хранения накоплений снизилось стало заметно ниже.

Большинство россиян считают, что сбережения надо хранить в рублях
  1. Новости

Почти каждый шестой ответивший (58%) заявил, что свои накопления надо хранить в рублях. Копить в долларах собираются 30% опрошенных, в евро — 24%. Об этом пишет «Газета.ру».

За год число сторонников доллара и евро сократилось на 7 и 6% соответственно. А после недавних событий с санкциями против Мосбиржи и ответной остановкой торгов — доверие россиян к американской и европейской валюте стало еще ниже.

Спросили россиян в этот раз и о китайской валюте, и выяснилось, что интерес к ней довольно высок и опережает даже евро: 27% опрошенных считают возможным хранение в юанях всех сбережений или их части.

Интересный факт, но мужчины несколько чаще доверяют доллару и евро, а женщины — рублю. В зависимости от возраста доверие к национальной валюте тоже растет. Что касается юаня, то больше он интересен россиянам с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

Отметим, что лучшей валютой для хранения сбережений 39% опрошенных назвали, 16% — доллар и только — 4% евро.

Ранее мы рассказали, что вероятность новой войны укрепления и волатильности рубоя в ближайшем будущем не исключена.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Фото на обложке: Mayya666 / https://pixabay.com

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Национальном клиринговом центре «зависло» свыше $5 млн из-за санкций против Мосбиржи
  2. 2 Снижение порога продажи валютной выручки до 60% позволит удержать курсы иностранных валют — эксперт
  3. 3 Правительство снизило порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами
  4. 4 5 правил, которые помогают бизнесу пережить колебания валют
  5. 5 Аналитик Freedom Finance Global спрогнозировала курсы валют на июль 2024 года

ВОЗМОЖНОСТИ

23 июня 2024

MGIMO Ventures

23 июня 2024

Хакатон ко Дню рождения Алана Тьюринга

24 июня 2024

Отбор пилотных проектов в сфере ИИ Сколково

Все ВОЗМОЖНОСТИ