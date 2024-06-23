Большинство россиян считают, что сбережения надо хранить в рублях

Исследование провели после остановки торгов долларом и евро на Московской бирже. Доверие россиян к этим валютам как к средству хранения накоплений снизилось стало заметно ниже.

Почти каждый шестой ответивший (58%) заявил, что свои накопления надо хранить в рублях. Копить в долларах собираются 30% опрошенных, в евро — 24%. Об этом пишет «Газета.ру».

За год число сторонников доллара и евро сократилось на 7 и 6% соответственно. А после недавних событий с санкциями против Мосбиржи и ответной остановкой торгов — доверие россиян к американской и европейской валюте стало еще ниже.

Спросили россиян в этот раз и о китайской валюте, и выяснилось, что интерес к ней довольно высок и опережает даже евро: 27% опрошенных считают возможным хранение в юанях всех сбережений или их части.

Интересный факт, но мужчины несколько чаще доверяют доллару и евро, а женщины — рублю. В зависимости от возраста доверие к национальной валюте тоже растет. Что касается юаня, то больше он интересен россиянам с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

Отметим, что лучшей валютой для хранения сбережений 39% опрошенных назвали, 16% — доллар и только — 4% евро.

Ранее мы рассказали, что вероятность новой войны укрепления и волатильности рубоя в ближайшем будущем не исключена.

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