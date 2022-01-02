Бумажный паспорт нельзя будет использовать вместе с электронным

Совсем скоро жители некоторых регионов России смогут получить электронные паспорта, которые можно будет полноценно использовать вместо привычных бумажных.
При получении электронного паспорта россиянам придется в обязательном порядке аннулировать бумажный, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Одновременно владеть и, конечно, пользоваться двумя паспортами будет запрещено, уточнили в ведомстве.
С заграничным паспортом электронный почти никак не связан, поэтому его это правило не касается.
Электронные паспорта — смарт-карты — в экспериментальном режиме в 2023 году начнут выдавать жителям Москвы, Подмосковья и Татарстана.
Заменить бумажный паспорт на смарт-карту можно будет добровольно, хотя в МВД уверены, что большинство россиян остановят свой выбор на новом типе документа благодаря его удобству (в смарт-карту, например, можно сохранить данные СНИЛС, ИНН и другие).
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Фото на обложке: Ilya_Kuznetsov /
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