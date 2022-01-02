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Бумажный паспорт нельзя будет использовать вместе с электронным

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Совсем скоро жители некоторых регионов России смогут получить электронные паспорта, которые можно будет полноценно использовать вместо привычных бумажных.

Бумажный паспорт нельзя будет использовать вместе с электронным

При получении электронного паспорта россиянам придется в обязательном порядке аннулировать бумажный, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

 Одновременно владеть и, конечно, пользоваться двумя паспортами будет запрещено, уточнили в ведомстве.

С заграничным паспортом электронный почти никак не связан, поэтому его это правило не касается.

Электронные паспорта — смарт-карты — в экспериментальном режиме в 2023 году начнут выдавать жителям Москвы, Подмосковья и Татарстана.

Заменить бумажный паспорт на смарт-карту можно будет добровольно, хотя в МВД уверены, что большинство россиян остановят свой выбор на новом типе документа благодаря его удобству (в смарт-карту, например, можно сохранить данные СНИЛС, ИНН и другие).

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Фото на обложке: Ilya_Kuznetsov / Shutterstock

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