Продажи сливочного масла в России упали почти на 15%
В январе—феврале 2025 года продажи сливочного масла в России упали на 14,9% в натуральном выражении год к году. Об этом говорится в исследовании аналитиков NTech, на которое ссылается Shopper’s.
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Продажи начали снижаться еще в октябре 2024 года. Тогда снижение составило 2,2%, в ноябре — 7,7%, а в декабре — уже 13%. Аналитики связывают это с рекордным ростом цен на сливочное масло, который к концу 2024 года составил 42%. В 2025 году рост цен замедлился до 40%.
После резкого подорожания продуктов их потребление сокращается в течение трех-пяти месяцев, а затем стабилизируется, рассказал представитель NTech. По его словам, пик роста цен на сливочное масло уже пройден или близок, но пока аналитики не ждут восстановления продаж.
В апреле килограмм сливочного масла стоил 1229,24 рублей, приводила «Парламентская газета» данные Росстата. Годом ранее масло стоило 898,55 рублей за кг.
- В H&N (бывшее подразделение Danone и владелец бренда «Простоквашино») связывали прошлогоднее подорожание с глобальными тенденциями роста цен на масло, нехваткой жирного молока-сырья, низким уровнем запасов и повышенным спросом со стороны переработчиков. Тогда компания временно прекратила выпуск масла.
Фото на обложке: Oxana A / Shutterstock / FOTODOM
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