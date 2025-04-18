В январе—феврале 2025 года продажи сливочного масла в России упали на 14,9% в натуральном выражении год к году. Об этом говорится в исследовании аналитиков NTech, на которое ссылается Shopper’s.

Продажи сливочного масла в России упали почти на 15%

https://rb.ru/news/butter-russia/

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