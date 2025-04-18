Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Кастомные решения
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Продажи сливочного масла в России упали почти на 15%

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

В январе—феврале 2025 года продажи сливочного масла в России упали на 14,9% в натуральном выражении год к году. Об этом говорится в исследовании аналитиков NTech, на которое ссылается Shopper’s.

Продажи сливочного масла в России упали почти на 15%
  1. Новости

Продажи начали снижаться еще в октябре 2024 года. Тогда снижение составило 2,2%, в ноябре — 7,7%, а в декабре — уже 13%. Аналитики связывают это с рекордным ростом цен на сливочное масло, который к концу 2024 года составил 42%. В 2025 году рост цен замедлился до 40%.

После резкого подорожания продуктов их потребление сокращается в течение трех-пяти месяцев, а затем стабилизируется, рассказал представитель NTech. По его словам, пик роста цен на сливочное масло уже пройден или близок, но пока аналитики не ждут восстановления продаж.

В апреле килограмм сливочного масла стоил 1229,24 рублей, приводила «Парламентская газета» данные Росстата. Годом ранее масло стоило 898,55 рублей за кг.

  • В H&N (бывшее подразделение Danone и владелец бренда «Простоквашино») связывали прошлогоднее подорожание с глобальными тенденциями роста цен на масло, нехваткой жирного молока-сырья, низким уровнем запасов и повышенным спросом со стороны переработчиков. Тогда компания временно прекратила выпуск масла.

Фото на обложке: Oxana A / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

Материалы по теме