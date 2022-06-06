«Яндекс.Маркет» начал выкупать подержанные смартфоны у пользователей

Пользователи смогут продать подержанный смартфон через «Яндекс.Маркет». Устройство проверит, оценит и выкупит компания-партнер маркетплейса для дальнейшей перепродажи, говорится в сообщении компании.

Для продажи необходимо оставить заявку в приложении или на сайте «Маркета». После этого с владельцем смартфона свяжется партнер «Яндекса» и договорится о встрече со специалистом, который уже на месте проверит исправность и внешний вид устройства — от этого будет зависеть цена.

Если предложение понравится продавцу, то он сможет сразу подписать договор купли-продажи и получить деньги на банковскую карту или наличными.

Услугой можно воспользоваться в Москве и Санкт-Петербурге.

Партнеры сервиса проверяют смартфоны более чем по 30 параметрам и дают новым покупателям гарантию на 90 дней.

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