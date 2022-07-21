До конца 2022 года в «российские офшоры» переедет свыше 100 компаний

С конца февраля в специальные административных районах зарегистрировалось 32 компании с российскими корнями. За весь 2021 год на островах Октябрьский и Русский репатриировались только 27 компаний. В русские офшоры переезжают чаще всего с Кипра, Багамских островов, из Латвии и Нидерландов.

До конца 2022-го года в российские офшоры перейдет рекордная сотня компаний, заявил «Известиям» замминистра экономического развития Илья Торосов.

Льготы в русских «налоговых гаванях» зависят от статуса организации: международная компания или международная холдинговая компания.

Существенные льготы получают холдинги при создании должного уровня присутствия, инвестициях и соблюдении других условий.

Среди таких льгот — ставка налога в размере 5% при получении дивидендов, процентов, роялти и ставка налога в размере 10% при выплате доходов. Кроме того, пониженный порог в отношении доли участия при получении дивидендов и доходов от реализации акций или долей.

В середине февраля российскому бизнесу разрешили переезжать в «русские офшоры».Для получения аналогичного статуса российским организациям необходимо будет выполнить несколько условий:

компания основана до 1 января 2018 года, местонахождение на момент подачи заявления — остров Русский и остров Октябрьский;

контролирующие лица компании стали таковыми до 1 января 2017 года — это физлица или юрлица с долей участия более 15%. У юрлиц более 25% должны обращаться на российской бирже или не менее 50% установного капиала должны принадлежать России или той стране, которая автоматически обменивается с РФ налоговой информацией;

подача заявления в налоговый орган, а также сведения о контролирующих лицах;

на момент подачи заявления правительство региона, в котором до этого располагалась компания, не направило возражения против перерегистрации в САР.

Наличие в России режима САР стало причиной для готовящегося включения страны в «серый» налоговый список Евросоюза. Летом спецкомиссия заявляла, что такие районы создают нечестную налоговую конкренцию.

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