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Названы причины, по которым россияне меняют профессии

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис «Работа.ру» совместно с «Рамблером» провели исследование и выяснили, как часто жители России меняют работу и меняли ли они когда-либо профессию. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

Названы причины, по которым россияне меняют профессии

В опросе приняли участие более 4,2 тысячи пользователей портала «Рамблер» и более 4 тысяч пользователей сервиса «Работа.ру».

Половина опрошенных жителей России отметили, что им приходилось менять профессию уже несколько раз. Четверть респондентов заявили, что меняли профессию лишь однажды, столько же участников исследования всю жизнь работали по одной специальности.

Из-за чего россиянам приходилось менять профессию:

  • Низкий уровень заработной платы по прежней специальности — 28%;
  • Отсутствие работы по прежней специальности — 20%;
  • Усталость/выгорание в предыдущей профессии — 13%;
  • Получение нового образования — 10%;
  • Переезд в другой город/страну — 10%;
  • Хобби переросло в работу — 4%;
  • Другое — 15%.

76% опрошенных жителей России отметили, что им удалось обучиться новой профессии самостоятельно. 3% начинали обучение, но забрасывали. Столько же опрошенных указали, что изучают новую специальность прямо сейчас. 18% респондентов отметили, что самостоятельно не учились никаким профессиям.

Большинство опрошенных (64%) указали, что не работают по профессии, которую получали в училищах или вузах. При этом 40% респондентов отметили, что вообще никогда не работали по специальности из диплома, а 24% — работали, но в прошлом. Только 36% участников продолжают дело, изученное в институте.

Как часто россияне меняют работу:

  • Работаю в одной компании и работу не меняю — 32%;
  • Раз в 4-5 лет — 29%;
  • Раз в 3 года — 14%;
  • Раз в 1-2 года — 18%;
  • Чаще, чем раз в год — 7%.
Фото: Unsplash

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