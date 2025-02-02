Китай подаст иск в ВТО против американских пошлин

Китай выразил недовольство относительно введения 10%-х пошлин на китайские товары со стороны США. Министерство торговли КНР заявило, что подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за одностороннего введения тарифов.

«В ответ на неправомерные действия США Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для надежной защиты своих прав и интересов», — говорится в заявлении министерства.

В документе отмечается, что одностороннее введение пошлин со стороны Штатов «серьезно нарушает правила ВТО», а также «нарушает нормальное экономическое сотрудничество между Китаем и США».

Министерство торговли КНР посоветовало США «решать свои собственные проблемы с фентанилом [синтетический опиат] и другие проблемы объективно и рационально, а не угрожать другим странам тарифами».

В субботу президент США Дональд Трамп распорядился ввести 25%-е пошлины на товары из Канады и Мексики, а также 10%-е пошлины на импорт из Китая. Он обвинил страны в распространении наркотического анальгетика фентанила на территории Соединенных Штатов.

В ответ на это Канада анонсировала введение ответных тарифов в 25% на американские товары, а президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила министру экономики реализовать «план Б», который включает «тарифные и нетарифные меры в защиту интересов» страны.