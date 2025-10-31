Страховой случай на самокате: в 2025-м статистика улучшилась

За девять месяцев 2025 года количество страховых случаев при поездках на самокатах сократилось почти вдвое — на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, по данным МТС Юрент. При этом число самих поездок выросло на 26,1%, достигнув 106,7 млн. Компания связывает улучшение статистики с повышением дисциплины пользователей и новыми правилами саморегулирования в отрасли.

Рост поездок и снижение аварийности

С января по сентябрь 2025 года пользователи МТС Юрент совершили более 106 млн поездок. Несмотря на рост активности, уровень аварийности снизился — на каждые 100 тыс. поездок теперь приходится почти вдвое меньше страховых случаев, чем годом ранее.

Падение аварийности фиксируется и в пересчёте на километры: общая дистанция поездок сократилась на 22%, с 179 млн км до 140 млн км, но при этом расстояние без происшествий выросло на 31% — с 518 тыс. км в 2024 году до 680 тыс. км в 2025-м.

Почему снизилась аварийность поездок на самокатах в 2025-м

Позитивная динамика, по данным МТС Юрент, связана с двумя факторами. Во-первых, пользователи за годы работы сервиса научились ездить осознаннее и безопаснее. Во-вторых, компании ввели меры саморегулирования, которые сделали использование самокатов ответственнее.

В текущем сезоне сервисы увеличили штрафы за нарушения правил и внедрили рейтинг пользователей, который поощряет аккуратных райдеров и ограничивает тех, кто регулярно нарушает.

Контекст

Количество поездок растёт, но средний чек падает — сервисы внедряют подписки, пакеты минут и скидки на короткие поездки, чтобы удерживать пользователей и стимулировать частые поездки. По данным T-Pay, во втором квартале 2025 года траты на кикшеринг сократились на 5%, а средний чек уменьшился почти на 20%.

Для операторов, включая МТС Юрент, это новая реальность: спрос растёт, но доходность каждой поездки снижается. Россияне всё чаще используют самокаты не для прогулок, а как городской транспорт на короткие дистанции — от метро до офиса или дома.

Фото: martin-dm / Getty Images