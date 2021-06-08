Более 75% российских компаний не ощутили влияния третьей волны коронавируса на бизнес — опрос

Большинство российских компаний (75,1%) не ощутили влияния третьей волны коронавируса на свой бизнес, показал опрос «Мегаплана», проведенный среди 1547 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса.

Четверть предприятий (24,9%), на которых сказалась третья волна, среди признаков ее наступления отметили снижение покупательского спроса (44,1%), снижение выручки (36,8%), ужесточение мер безопасности (24,3%), часто болеющих сотрудников (24,3%), усиление проверок (6,6%). 1,5% воздержались от ответа.

Сложности компаний в первую волну коронавируса (можно было выбрать несколько вариантов ответа):

снижение спроса на услуги — 54,3%;

недостаток кадров — 14,8%;

отсутствие инвестиций — 10,8%;

проблемы с надзорными органами — 10,8%;

повышение платы за аренду — 8%;

невозможность получения заемных средств — 6,2%;

не столкнулись ни с одной из вышеперечисленных проблем — 19,9%.

Сложности компаний во вторую волну коронавируса (можно было выбрать несколько вариантов ответа):

снижение спроса на услуги — 38,4%;

недостаток кадров — 17%;

отсутствие инвестиций — 11%;

проблемы с надзорными органами — 10,4%;

повышение платы за аренду — 9,3%;

невозможность получения заемных средств — 4,6%;

не столкнулись ни с одной из вышеперечисленных проблем — 31,4%.

35,8% компаний, участвовавших в опросе, рассказали, что у них не снизилась выручка за первый квартал 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года. 19,6% от ответа воздержались. 44,6% отметили снижение выручки.

Рост выручки во втором квартале 2021 года по отношению к первому ожидают 38,4% компаний, 27,8% не надеются на ее увеличение, а 33,8% боятся делать прогнозы.

Говоря о перспективах развития компании в этом году, 34,6% ответили, что планируют запуск новых продуктов, 27,4% — собираются выйти на новые рынки, 20,5% — расширить производство, 18,6% — оцифруют свои сервисы, 9,5% примут участие в госзакупках. 19,2% компаний не видят перспектив для развития в 2021 году.

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Фото: Pexels