В России планируют создать единую базу киберпреступлений

Статистику по киберпреступлениям в России планируют собрать в единой базе, ее будет составлять одно или несколько ведомств. В нее попадут данные по телефонным мошенничествам.
Такую инициативу поддержал Минфин, об этом говорится в письме замглавы ведомства Алексея Моисеева в адрес Ассоциации банков России, на которое ссылаются «Известия».
Сейчас данные по телефонным мошенничествам разнятся: по данным Банка России, количество операций без согласия клиентов в 2020 году выросло до 773 тысяч, а по данным МВД — до 190 тысяч. Ожидается, что единый подход к формированию статистики позволит эффективнее оценивать методы борьбы со злоумышленниками.
Уголовный кодекс предусматривает отдельные составы преступлений, связанные с хищением денежных средств. Минфин перечисляет их: кражи с банковских счетов, мошенничества с использованием служебного положения, с применением электронных средств платежа и так далее.
Ведомство указывает, что такое количество смежных составов создает сложности в правоприменительной практике и влияет на расхождение в статистике киберпреступлений.
Минфин поддерживает выработку единого подхода к формированию статистики киберпреступлений и оценке ущерба от них. Разработка полной и детальной базы киберпреступлений будет закреплена за одним или несколькими министерствами.
Фото: Unsplash
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