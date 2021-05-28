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В России планируют создать единую базу киберпреступлений

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Статистику по киберпреступлениям в России планируют собрать в единой базе, ее будет составлять одно или несколько ведомств. В нее попадут данные по телефонным мошенничествам. 

В России планируют создать единую базу киберпреступлений

Такую инициативу поддержал Минфин, об этом говорится в письме замглавы ведомства Алексея Моисеева в адрес Ассоциации банков России, на которое ссылаются «Известия».

Сейчас данные по телефонным мошенничествам разнятся: по данным Банка России, количество операций без согласия клиентов в 2020 году выросло до 773 тысяч, а по данным МВД — до 190 тысяч. Ожидается, что единый подход к формированию статистики позволит эффективнее оценивать методы борьбы со злоумышленниками.

Уголовный кодекс предусматривает отдельные составы преступлений, связанные с хищением денежных средств. Минфин перечисляет их: кражи с банковских счетов, мошенничества с использованием служебного положения, с применением электронных средств платежа и так далее. 

Ведомство указывает, что такое количество смежных составов создает сложности в правоприменительной практике и влияет на расхождение в статистике киберпреступлений.

Минфин поддерживает выработку единого подхода к формированию статистики киберпреступлений и оценке ущерба от них. Разработка полной и детальной базы киберпреступлений будет закреплена за одним или несколькими министерствами.

Фото: Unsplash

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