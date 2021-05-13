Названы подешевевшие после майских праздников направления полетов

Стоимость авиарейсов на вторую половину мая в популярные туристические города упала в среднем до 30%, свидетельствуют данные «Авиасейлс». Это касается как внутренних, так и зарубежных направлений.
Средняя цена авиабилетов туда-обратно на одного человека во Владикавказ упала на 32% — до 7 тысяч рублей, в Ставрополь – на 27%, до 7 тысяч рублей, в Геленджик – на 23%, до 8 тысяч рублей.
Перелет в Волгоград обойдется дешевле на 21% — в среднем в 7 тысяч рублей, в Калининград — на 17%, в 8 тысяч рублей, в Ростов — на 11%, в 9 тысяч рублей.
Из популярных зарубежных направлений заметнее всего уменьшилась цена рейсов в Арабские Эмираты — теперь они стоят на 31% дешевле, в среднем 36 тысяч рублей. Билеты в Сербию обойдутся в среднем в 28 тысяч рублей (-20%), в Египет — 29 тысяч рублей (-19%), в Марокко — 32 тысячи рублей (-18%).
Фото: Unsplash
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