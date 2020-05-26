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«Яндекс.Диск» научился автоматически сохранять файлы с компьютеров в облако

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В «Яндекс.Диск» добавили функцию автоматического сохранения всех файлов с рабочего стола, а также из стандартных папок «Изображения» и «Документы» на компьютерах с Windows. Об этом Rusbase рассказал представитель «Яндекса».

«Яндекс.Диск» научился автоматически сохранять файлы с компьютеров в облако

Услуга платная. Для ее подключения нужно подписаться на «Диск Про». Сервис позволяет оформить подписку на 100 ГБ, 1 ТБ и 3 ТБ облачного пространства по цене 69 рублей/месяц, 210 рублей/месяц и 630 рублей/месяц соответственно.

Помимо стандартных папок, автосохранение можно подключить к любым другим папкам компьютера или сделать так, чтобы сервис синхронизировал их выборочно — например, только «Изображения».

Автоматически сохраненные файлы можно в любой момент посмотреть с телефона, планшета или другого компьютера, где установлен «Диск».

Фото: Unsplash

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