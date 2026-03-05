Доля новостроек со скидками в Москве достигла 81% — так девелоперы справляются с падением спроса на квартиры

Девелоперы жилой недвижимости стали на 49% чаще предлагать покупателям квартиры в новостройках со скидками, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Недвижимости». В феврале 2026 года число жилых проектов на первичном рынке Москвы и Подмосковья со скидками достигло 260. Доля таких предложений в общей экспозиции увеличилась до 81%, тогда как год назад она составляла 55%.

В начале 2026 года не продано 68% строящегося жилья в РФ

Скидки остаются одним из наиболее быстрых способов стимулировать спрос на первичном рынке жилья, отмечают эксперты. На фоне дорогой ипотеки и охлаждения покупательской активности девелоперы вынуждены активнее использовать дисконтные программы.

Участники рынка, на которых ссылается «Коммерсант», отмечают, что дополнительное давление создаёт высокая конкуренция между застройщиками. Значительная часть квартир остаётся непроданной, поэтому компании стараются ускорить реализацию остатков за счёт специальных условий для покупателей.

Источники «Коммерсанта» также сообщают, что по состоянию на январь 2026 года непроданными оставались около 68% квартир в строящихся жилых проектах по всей России.

Скидки на новостройки выросли в 2026 году на 64%

Накопление непроданных квартир привело к появлению значительного числа неликвидных квартир, которые сложно реализовать без серьёзной скидки, сообщают эксперты, к которым обратился «Коммерсант». Они оценивают средний размер дисконта в московских квартирах примерно в 3,6 млн рублей. Это на 64% больше, чем годом ранее.

При этом стоимость самих квартир всё ещё растет. Эксперты «Коммерсанта» добавляют, что с прошлого года средняя стоимость первичного жилья в Москве выросла на 28% и составила 510 тысяч рублей за квадратный метр. Сделки стали дороже на 21% — около 504 тысяч рублей за квадратный метр.

Одной из главных условий скидки — закрытие сделки за один платёж

Несмотря на рост количества квартир со скидками, фактические условия покупки могут отличаться. Например, некоторые лоты можно приобрести только в ряде проектов получить скидку можно лишь в том случае, если квартира оплачена полностью.

Эксперт «Коммерсанта» объясняет: подобные акции часто — маркетинговая уловка. На самом деле, квартира не стоит дешевле, так как скидка заранее закладывается в стоимость. Такие методы мотивируют клиентов оплачивать всю стоимость лота одним платежом. Благодаря этому компании быстрее отправляют деньги на безопасные эскроу-счета и замораживают средства до окончания строительства — это, в свою очередь, помогает снизить цену проекта для девелопера.

Изменение условий семейной ипотеки увеличило количество скидок

Количество дисконтов на рынке увеличилось, как считают эксперты «Коммерсанта», в том числе из-за новых правил семейной ипотеки. Они вступили в силу 1 февраля 2026 года: теперь на одну семью может приходиться только один такой заём. Из-за этого часть спроса на новостройки упала.

При этом, по словам экспертов «Коммерсанта», дисконтные программы лишь частично поддерживают продажи и не способны нивелировать эффект дорогой ипотеки из-за повышенной ключевой ставки.

Эксперты «Коммерсанта» предполагают, что вместе с восстановлением спроса и улучшением условий ипотечного кредитования объём скидок может постепенно сокращаться. Стабилизация требований рыночной ипотеки способна вернуть ровную динамику продаж.