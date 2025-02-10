Российские геймеры в 2024 году потратили в играх 204 млрд рублей
Российские геймеры в 2024 году потратили на внутриигровые платежи 204 млрд рублей, приводит Forbes данные онлайн-школы XYZ (входит в Ultimate Education). В среднем это по 12 тыс. рублей на каждого игрока, тратившего деньги в видеоиграх.
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Сфера внутриигровых платежей уже сравнима по объему с традиционным рынком платных игр, сказал Владимир Синицын из Ultimate Education. По его словам, популярными стали форматы free-to-play и games as a service — бесплатные игры, в которых донаты нужны для улучшения взаимодействия или ускорения прогресса.
«Для многих компаний именно донаты, а также микротрансакции, стали ключевым источником дохода», — добавил Синицын.
В 2024 году на покупку компьютерных и мобильных игр российские геймеры потратили 173 млрд рублей, подсчитывала в XYZ ранее. Это на 7,5% больше, чем в 2023 году, когда траты геймеров на игры составили 161 млрд рублей. В первой тройке по продажам оказались игры Black Myth: Wukong, Helldivers 2 и Warhammer 40 000: Space Marine 2.
Ранее российские разработчики и издатели игр попросили Госдуму поддержать их льготами. Участники отрасли, в частности, предложили отменить уплату НДС с продажи игр, снизить страховые взносы, передать регуляторные полномочия Минкульту и на пять лет отменить налог на прибыль.
Фото на обложке: Roman Kosolapov / Shutterstock / FOTODOM
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