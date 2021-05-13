«Яндекс.Дзен» обновил интерфейс и алгоритм выдачи материалов

Блог-платформа «Яндекс.Дзен» обновила интерфейс и подход к формированию ленты контента: теперь в ней будет больше материалов из подписок, у публикаций появятся аватарки блогеров, а названия каналов сделают заметнее. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе «Дзена».
Новый дизайн ленты «Дзена» подчеркивает роль авторов на платформе. На карточках публикаций появились аватарки блогеров, а названия каналов теперь отделены от картинки в посте. Ожидается, что благодаря этому пользователи будут чаще обращать внимание на автора.
Изображение: пресс-служба «Яндекс.Дзена»
Также на карточках теперь видно количество лайков и комментариев к посту, а на видео — число просмотров.
Изображение: пресс-служба «Яндекс.Дзена»
У пользователей появилась возможность подписаться на канал прямо из ленты. Кроме того, алгоритм теперь будет показывать больше материалов от авторов, на которых подписан пользователь.
В приложении «Яндекс» на Android свежие публикации из подписок будут появляться в ленте в первую очередь. Затем пользователь будет видеть ленту рекомендованного контента, основанную на его интересах.
Изображение: пресс-служба «Яндекс.Дзена»
«Яндекс.Дзен» также добавил отдельный раздел с видео в приложение «Яндекс». На него можно переключиться из ленты «Дзена». В планах платформы и дальше развивать формат видео и помогать видеоблогерам расти на платформе (сейчас пользователи проводят за просмотром роликов более 200 млн минут в день, около 25% от всего времени на платформе).
Изображение: пресс-служба «Яндекс.Дзена»
Новый дизайн ленты уже можно увидеть как в мобильных приложениях «Дзена», «Яндекс.Браузере» и приложении «Яндекс», так и в десктопной версии сервиса и на главной странице «Яндекса».
Фото на обложке: Unsplash
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