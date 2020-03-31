eBay отсрочит оплату сборов для пострадавшего от коронавируса бизнеса

Маркетплейс eBay даст отсрочку уплаты сборов продавцам, которые пострадали от эпидемии коронавируса. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Торговая площадка предоставит продавцам отсрочку большинства сборов на 30 дней. Чтобы ее получить, надо направить eBay запрос. Правила его составления доступны на официальном сайте и в email-рассылке.

«Основной бизнес eBay в России — это развитие индивидуальных предпринимателей или владельцев малого и среднего бизнеса. Из-за коронавируса закрывают границ, останавливают или задерживают поставки. Мы понимаем, что сейчас многие наши продавцы сталкиваются с большим количеством проблем в обработке заказов», — рассказал генеральный директор eBay на развивающихся глобальных рынках Илья Кретов.

Также с 20 марта по 20 июня eBay не будет снижать рейтинг продавцов из-за задержек или отмены заказов. Если показатели продаж будут улучшаться, рейтинг вырастет.

Еще предприниматели смогут получить бесплатную подписку на услугу «Магазин eBay». Для этого надо подать заявку и пройти отбор eBay. Маркетплейс рекомендует продавцам, которые не могут выполнить заказы в срок, перевести магазины в режим отпуска.

Ранее «AliExpress Россия» решила обнулить комиссию для российских продавцов. Так площадка хочет поддержать бизнес в период распространения коронавируса.

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