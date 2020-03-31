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eBay отсрочит оплату сборов для пострадавшего от коронавируса бизнеса

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Маркетплейс eBay даст отсрочку уплаты сборов продавцам, которые пострадали от эпидемии коронавируса. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании. 

eBay отсрочит оплату сборов для пострадавшего от коронавируса бизнеса

Торговая площадка предоставит продавцам отсрочку большинства сборов на 30 дней. Чтобы ее получить, надо направить eBay запрос. Правила его составления доступны на официальном сайте и в email-рассылке.

«Основной бизнес eBay в России — это развитие индивидуальных предпринимателей или владельцев малого и среднего бизнеса. Из-за коронавируса закрывают  границ, останавливают или задерживают поставки. Мы понимаем, что сейчас многие наши продавцы сталкиваются с большим количеством проблем в обработке заказов», — рассказал генеральный директор eBay на развивающихся глобальных рынках Илья Кретов.

Также с 20 марта по 20 июня eBay не будет снижать рейтинг продавцов из-за задержек или отмены заказов. Если показатели продаж будут улучшаться, рейтинг вырастет.

Еще предприниматели смогут получить бесплатную подписку на услугу «Магазин eBay». Для этого надо подать заявку и пройти отбор eBay. Маркетплейс рекомендует продавцам, которые не могут выполнить заказы в срок, перевести магазины в режим отпуска.  

Ранее «AliExpress Россия» решила обнулить комиссию для российских продавцов. Так площадка хочет поддержать бизнес в период распространения коронавируса.

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Фото: Denys Prykhodov / Shutterstock

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