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Предприниматели онлайн-торговли назвали сдерживающие развитие бизнеса факторы

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Рост стоимости транспортных и логистических услуг, глобальные внешнеэкономические факторы и высокая конкуренция стали главными факторами, сдерживающими развитие бизнеса онлайн-торговли в 2021 году. Это показывают результаты опроса, который провел Wildberries во второй половине декабря среди 7,7 тыс. предпринимателей.

Предприниматели онлайн-торговли назвали сдерживающие развитие бизнеса факторы

Что сдерживало развитие бизнеса в сфере онлайн-торговли (можно было выбрать несколько вариантов ответа):

  • 67% — рост стоимости транспортных и логистических услуг;
  • 66% — глобальные внешнеэкономические факторы;
  • 55% — высокая конкуренция;
  • 21% — высокая инфляция;
  • 15% — негативное влияние ограничений из-за коронавируса;
  • 15% — колебания курсов валют;
  • 11% — излишняя бюрократия;
  • 4% — рост ставок по кредитам в стране.

К позитивным событиям 2021 года, которые помогли бизнесу, предприниматели отнесли активное развитие онлайн-продаж и рост потребительского спроса.

Позитивные факторы для развития бизнеса (можно было выбрать несколько вариантов ответа):

  • 55% — активное развитие онлайн-продаж;
  • 29% — рост потребительского спроса;
  • 27% — цифровизация бизнес-процессов (например, электронный документооборот и т.д.);
  • 23% — дополнительное образование (участие в обучающих программах по бизнесу и менеджменту);
  • 5% — госпрограммы поддержки предпринимательства и частные инициативы онлайн-ритейлеров и банков.

Предприниматели также рассказали о планах на 2022 год. Около 42% готовятся начать продажи новой категории товаров или запустить новые бренды, 40% хотят расширить производство или объемы закупок товаров. 4% инвестируют в собственное дополнительное образование и новые обучающие курсы, еще 14% будут масштабировать свой бизнес за счет выхода в новые каналы продаж (онлайн, офлайн и т.д.).

Около 81% опрошенных — индивидуальные предприниматели, 11% — представители компаний с численностью сотрудников до 250 человек, 7% — самозанятые и всего 1% — крупный бизнес. 

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Фото на обложке: Unsplash

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