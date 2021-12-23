Предприниматели онлайн-торговли назвали сдерживающие развитие бизнеса факторы

Рост стоимости транспортных и логистических услуг, глобальные внешнеэкономические факторы и высокая конкуренция стали главными факторами, сдерживающими развитие бизнеса онлайн-торговли в 2021 году. Это показывают результаты опроса, который провел Wildberries во второй половине декабря среди 7,7 тыс. предпринимателей.

Что сдерживало развитие бизнеса в сфере онлайн-торговли (можно было выбрать несколько вариантов ответа):

67% — рост стоимости транспортных и логистических услуг;

66% — глобальные внешнеэкономические факторы;

55% — высокая конкуренция;

21% — высокая инфляция;

15% — негативное влияние ограничений из-за коронавируса;

15% — колебания курсов валют;

11% — излишняя бюрократия;

4% — рост ставок по кредитам в стране.

К позитивным событиям 2021 года, которые помогли бизнесу, предприниматели отнесли активное развитие онлайн-продаж и рост потребительского спроса.

Позитивные факторы для развития бизнеса (можно было выбрать несколько вариантов ответа):

55% — активное развитие онлайн-продаж;

29% — рост потребительского спроса;

27% — цифровизация бизнес-процессов (например, электронный документооборот и т.д.);

23% — дополнительное образование (участие в обучающих программах по бизнесу и менеджменту);

5% — госпрограммы поддержки предпринимательства и частные инициативы онлайн-ритейлеров и банков.

Предприниматели также рассказали о планах на 2022 год. Около 42% готовятся начать продажи новой категории товаров или запустить новые бренды, 40% хотят расширить производство или объемы закупок товаров. 4% инвестируют в собственное дополнительное образование и новые обучающие курсы, еще 14% будут масштабировать свой бизнес за счет выхода в новые каналы продаж (онлайн, офлайн и т.д.).

Около 81% опрошенных — индивидуальные предприниматели, 11% — представители компаний с численностью сотрудников до 250 человек, 7% — самозанятые и всего 1% — крупный бизнес.

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Фото на обложке: Unsplash