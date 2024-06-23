Эксперт РАНХиГС Цацура рассказала о налоговых льготах для российских пенсионеров

Пенсионерам в России положен налоговый вычет на покупку жилья, а также они могут рассчитывать на доплату к пенсии до размера прожиточного минимума, послабления при оплате налога на транспорт и землю, региональные меры поддержки.
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Об этом в интервью РИА Новости рассказала старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура.
Что касается налогового вычета, то он положен не только при приобретении или строительстве жилья, но и если купить земельный участок. С 1 января 2024 года эту категорию россиян освободили от налога на имущество — квартиру, комнату, дом, гараж, земельный участок с хозяйственной постройкой площадью до 50 квадратных метров.
Граждане пенсионного возраста могут также рассчитывать на субсидию при оплате ЖКУ, но только если эти расходы превышают долю допустимых. С 1 июля 2024 года для них отменят банковские комиссии при оплате коммуналки.
«В регионах, а также на местном уровне, действуют свои льготы и выплаты. Как правило, это льготы по оплате проезда на общественном транспорте, путевки в санатории, услуги социальных работников, оплата протезирования зубов и прочие», — говорит Цацура.
Ранее мы писали о том, что сотрудник, достигший пенсионного возраста, не обязан увольняться. По закону он имеет законное право продолжать работу.
Фото на обложке: Vladvictoria /
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