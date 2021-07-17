Фитнес-индустрия попросила сдвинуть сроки вакцинации 60% сотрудников в Москве

Такая инициатива содержится в письмах президента Национального фитнес-сообщества (НФС) Елены Силиной главе Роспотребнадзора Анне Поповой и главному санитарному врачу столицы Елене Андреевой. На документы ссылается ТАСС.

По действующему постановлению, 60% работников столичных организаций, в том числе из сферы фитнеса, должны были привиться хотя бы одним компонентом вакцины до 15 июля, а прививку вторым компонентом нужно сделать до 15 августа.

По словам Силиной, доля персонала фитнес-клубов, вакцинированного первым компонентом, на 15 июля «составила приблизительно около 45% вместо обязательных 60%». Она отметила, что предприятия «по независящим от них причинам не успевают организовать проведение профилактических прививок в поставленные сроки».

Например, в фитнес-отрасли работают женские коллективы, как правило, определенная часть из которых беременны или находятся в декретных отпусках. Также многие сотрудники сферы физкультурно-оздоровительных услуг за последние шесть месяцев переболели коронавирусом.

Национальное фитнес-сообщество также просит дополнить постановление рядом уточнений. Например, «при расчете количества сотрудников как вакцинированных, приравнять к вакцинированным также лиц, имеющих медицинский отвод от прививок», а также исключить из общего числа сотрудников: находящихся в декретном отпуске, беременных, отстраненных.

О НФС

Национальное фитнес-сообщество — профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1 750 фитнес-клубов из 77 регионов, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash