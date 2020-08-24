Мошенники использовали систему денежных переводов ЦБ РФ для хищения средств

ЦБ РФ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, на прошлой неделе Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ РФ (ФинЦЕРТ) разослал в банки бюллетень с описанием новой схемы хищения. Как рассказал источник газеты, злоумышленники использовали уязвимость в программном обеспечении одного из банков, подключенных к СБП.

Мошенники похищали деньги так:

через уязвимость получили данные счетов клиентов;

авторизовались под именем реального клиента;

отправили запрос на перевод средств на счет клиента в другом банке. Но вместо счета предполагаемого отправителя указали другой счет в том же банке.

По словам участников рынка, это первый случай хищения средств с помощью СБП.

В ЦБ РФ изданию подтвердили проблему, связанную с программным обеспечением одного из банков. Регулятор отметил, что уязвимость устранена. Название банка ЦБ РФ не раскрывает.

При этом регулятор подчеркивает, что проблема не касалась программного обеспечения СБП. В НСПК, которая выступает операционным платежным клиринговым центром СБП, также заявили, что в ПО системы уязвимостей нет.

Система быстрых платежей заработала в России в январе 2019 года. Оператор и расчетный центр системы — ЦБ РФ. СБП позволяет переводить деньги по номеру телефона между разными банками.

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